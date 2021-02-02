Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 3

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что то в билде 2715 с регистрацией нового демосчета перемудрили - на Метаковтес без проблем регистрируется новый демо

а вот на фхопен или робо - не появляется поле с выбором типа счета


запустил старый билд 2280 - без проблем зарегистрировал новый демо, полученный логин и пасс в 2715 подхватился - криптовалюты работают в выходные

 

Билд 2715

Режим тестирования по OHLC, индикатор iSar выдает пустые значения буфера на верхнем TF H12 - тест на M1.

Крайне огорчен, что эта проблема не решается - нет внутренней проверки на синхронизацию ТФ одного инструмента и корректного расчета индикаторов.


 
Это правильно, что в ME упоминание действия "Заменить все" есть только в Журнале? 
2020.11.30 12:05:56.803 Replace All     2 occurrence(s) of 'TimeCurrent' has been replaced with 'TimeTradeServer'

Сейчас нажимаешь на "Заменить все" и не знаешь (без чтения Журнала), было что или нет.

 

Можно попросить чтобы в визуальном тестере (например если советник работает на двух таймфреймах или двух символах) второй график при открытии применял шаблон 'tester.tpl' - в общем чтобы второй график можно было настроить ДО теста.

Сейчас второй график ЧЕРНЫЙ и в виде БАРОВ. А хочется второй график с шаблоном 'tester.tpl' (как для первого графика)


 
Раньше было возможно свечи как то поправлять. На нефти было -40 и это должно хотя бы быть отраженно, ну и в других случаях.
 
Задам вопрос разработчикам МТ5 здесь - скажите пожалуйста, почему не поддерживается подключение через веб-терминал к серверу ДЦ с SSL сертификатом расширенной авторизации?
 

Похоже, проблема с входом в сообщество из редактора (b.2715).

Немецкий пользователь упомянул об этом, и я мог бы повторить это: Параметры (MetaEditor) => вкладка Сообщество введите логин и пароль причины:

There seems to be a problem with the login from the editor (b.2715) into the community.

A German user mentioned it and I could repeat it: Options (of the MetaEditor) => tab Community enter logon & password causes:

2020.12.01 06:48:31.980    Storage    invalid MQL5 login or password
2020.12.01 06:51:20.257    Storage    invalid MQL5 login or password

Kann mich mit dem MT5 Terminal nicht in der MQL5 Community anmelden
Kann mich mit dem MT5 Terminal nicht in der MQL5 Community anmelden
  • 2020.08.18
  • www.mql5.com
Hallo Habe heute versucht, mich mit dem Mt5 in die MQL5 Community einzuloggen...
 

Баг МЕ(2715), когда МЕ используется как текстовый редактор, например при работе с файлами следующих форматов: tpl, txt, htm, ... 
МЕ начинает судорожно "долбить" диск по 10-ть запросов в секунду в попытке открыть несуществующий файл проекта с названием аналогичным рабочему.
Так при работе с файлом "Test_template.tpl", МЕ всего за три секунды осуществляет следующие обращения к диску:   

 

Неплохо бы иметь доступ к шапке терминала. Думаю много трейдеров за это будут благодарны.


 
BillionerClub:

Неплохо бы иметь доступ к шапке терминала. Думаю много трейдеров за это будут благодарны.


проорал с заголовка :)

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