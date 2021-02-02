Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 3
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что то в билде 2715 с регистрацией нового демосчета перемудрили - на Метаковтес без проблем регистрируется новый демо
а вот на фхопен или робо - не появляется поле с выбором типа счета
запустил старый билд 2280 - без проблем зарегистрировал новый демо, полученный логин и пасс в 2715 подхватился - криптовалюты работают в выходные
Билд 2715
Режим тестирования по OHLC, индикатор iSar выдает пустые значения буфера на верхнем TF H12 - тест на M1.
Крайне огорчен, что эта проблема не решается - нет внутренней проверки на синхронизацию ТФ одного инструмента и корректного расчета индикаторов.
Сейчас нажимаешь на "Заменить все" и не знаешь (без чтения Журнала), было что или нет.
Можно попросить чтобы в визуальном тестере (например если советник работает на двух таймфреймах или двух символах) второй график при открытии применял шаблон 'tester.tpl' - в общем чтобы второй график можно было настроить ДО теста.
Сейчас второй график ЧЕРНЫЙ и в виде БАРОВ. А хочется второй график с шаблоном 'tester.tpl' (как для первого графика)
Похоже, проблема с входом в сообщество из редактора (b.2715).
Немецкий пользователь упомянул об этом, и я мог бы повторить это: Параметры (MetaEditor) => вкладка Сообщество введите логин и пароль причины:
There seems to be a problem with the login from the editor (b.2715) into the community.
A German user mentioned it and I could repeat it: Options (of the MetaEditor) => tab Community enter logon & password causes:
2020.12.01 06:48:31.980 Storage invalid MQL5 login or password
2020.12.01 06:51:20.257 Storage invalid MQL5 login or password
Баг МЕ(2715), когда МЕ используется как текстовый редактор, например при работе с файлами следующих форматов: tpl, txt, htm, ...
МЕ начинает судорожно "долбить" диск по 10-ть запросов в секунду в попытке открыть несуществующий файл проекта с названием аналогичным рабочему.
Так при работе с файлом "Test_template.tpl", МЕ всего за три секунды осуществляет следующие обращения к диску:
Неплохо бы иметь доступ к шапке терминала. Думаю много трейдеров за это будут благодарны.
Неплохо бы иметь доступ к шапке терминала. Думаю много трейдеров за это будут благодарны.
проорал с заголовка :)