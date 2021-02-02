Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 30
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Внедрить принудительное включение кнопки "Автоторговля". Можно в OnTick() или OnChartEvent(). Дело вкуса.
Нельзя, т.к. кнопка может быть нажата специально. Копаю в сторону мигающих рамок чартов. Пока не нашел подходящих свойств.
Нельзя, т.к. кнопка может быть нажата специально. Копаю в сторону мигающих рамок чартов. Пока не нашел подходящих свойств.
.
Вероzтно не в снимке дело, рисунок уже на сервере MQL5 и спокойно отображается.
Тогда сделать сервис-сканнер: будет следить за изменением состояния кнопки "Автоторговля". И при изменении состояния будет показывать диалоговое окно подтверждения с кнопками "Да" и "Нет".
Спасибо, попробую. Осталось что-то еще придумать и для четверки.
Нихрена не понял. В чем логика этого решения?
Вероzтно не в снимке дело, рисунок уже на сервере MQL5 и спокойно отображается.
Больше ничего?
Нажал CNTRL +N скрыть и в терминале хаос, а не рабочее место.
Шаг 1 собрал рабочий стол
Шаг 2 нажал CNTRL +N два раза, дизайн уехал
Больше ничего?
)) да у вас терминал другой сборки, наверное, у меня такие фокусы не срабатывают
Все заработало нормально. И терминал не обновлялся (((. Извиняюсь.
Дело в моей копии терминала. Но и за чего нет возможности выяснить. Все решилось перезапуском терминала.
Я так понял рабочий стол резиновый, немного не так повернешь стол перестроится, что хорошо, но в основной моде рабочего стола не восстанавливается. Резина в одну сторону.
Рабочий стол
После восстановления многое не на своих местах