Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 30

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Denis Kirichenko:
Внедрить принудительное включение кнопки "Автоторговля". Можно в OnTick() или OnChartEvent(). Дело вкуса.
Кстати, наверное даже лучше сделать в форме сервиса, в бесконечном цикле... 

Нельзя, т.к. кнопка может быть нажата специально. Копаю в сторону мигающих рамок чартов. Пока не нашел подходящих свойств.

 
fxsaber:

Нельзя, т.к. кнопка может быть нажата специально. Копаю в сторону мигающих рамок чартов. Пока не нашел подходящих свойств.

Тогда сделать сервис-сканнер: будет следить за изменением состояния кнопки "Автоторговля". И при изменении состояния будет показывать диалоговое окно подтверждения с кнопками "Да" и "Нет". 
 
Alexey Viktorov:
.

Вероzтно не в снимке дело, рисунок уже на сервере MQL5 и спокойно отображается.

 
Denis Kirichenko:
Тогда сделать сервис-сканнер: будет следить за изменением состояния кнопки "Автоторговля". И при изменении состояния будет показывать диалоговое окно подтверждения с кнопками "Да" и "Нет". 

Спасибо, попробую. Осталось что-то еще придумать и для четверки.

 
Vladimir Karputov:
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения".

Нихрена не понял. В чем логика этого решения?

 
BillionerClub:

Вероzтно не в снимке дело, рисунок уже на сервере MQL5 и спокойно отображается.

Больше ничего?

             

 

Нажал CNTRL +N скрыть и в терминале хаос, а не рабочее место.

Шаг 1 собрал рабочий стол 

Шаг 2 нажал  CNTRL +N  два раза, дизайн уехал


 
Alexey Viktorov:

Больше ничего?

             

)) да  у вас терминал другой сборки, наверное, у меня такие фокусы не срабатывают

 

Все заработало нормально. И терминал не обновлялся (((.  Извиняюсь.


 Дело в моей копии терминала. Но и за чего нет возможности выяснить. Все решилось перезапуском терминала.

 

Я так понял рабочий стол резиновый, немного не так повернешь стол перестроится, что хорошо, но в основной моде рабочего стола не восстанавливается. Резина в одну сторону.

Рабочий стол 


После восстановления многое не на своих местах


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