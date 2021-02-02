Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 7
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Не нашел куда написать вопрос, поэтому пишу здесь:
В сервисе "Сигналы" на каждом сигнале есть пятиступенчатый индикатор надежности. Как он вычисляется?
Не нашел куда написать вопрос, поэтому пишу здесь:
В сервисе "Сигналы" на каждом сигнале есть пятиступенчатый индикатор надежности. Как он вычисляется?
Данный параметр вычисляется на основе статистических данных. Формула закрыта.
Иногда после закрытия Визуализатора (не дожидаясь конца) в дебаг-режиме намертво вешается ME.
Это уже так давно, что и вспомнить нет возможности. Я уже давно приучил себя сначала перейти в МЕ и там остановить отладку.
Данный параметр вычисляется на основе статистических данных. Формула закрыта.
Понятно, спасибо.
Билд последний релизный 2715. Открываю вкладку История. Если выбрать не всю историю, а скажем за последний месяц, то генерация отчёта выдаст как и выбрано, за последний месяц. Но если ещё выбрать фильтрацию по символу, то отчёт будет всё равно включать все символы. Это баг или фича? Было бы хорошо сделать синхронно с отображаемой историей по всем параметрам.
Я уже писал об этом. Отчет сохраняется только в том порядке в каком его заложили разработчики.
Применение фильтров и сортировки в отчете на выводимый отчет xml или html не влияет...
Я уже писал об этом. Отчет сохраняется только в том порядке в каком его заложили разработчики.
Применение фильтров и сортировки в отчете на выводимый отчет xml или html не влияет...
Это печально и неудобно. Но вдруг разработчики прислушаются и изменят это поведение.
Это печально и неудобно. Но вдруг разработчики прислушаются и изменят это поведение.
С помощью MQL5 можно сделать любой отчет...