Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 7

Новый комментарий
 
Иногда после закрытия Визуализатора (не дожидаясь конца) в дебаг-режиме намертво вешается ME.
 

NНе нашел куда написать вопрос, поэтому пишу здесь:

В сервисе "Сигналы" на каждом сигнале есть пятиступенчатый индикатор надежности. Как он вычисляется?

 
Newwinner2020:

Не нашел куда написать вопрос, поэтому пишу здесь:

В сервисе "Сигналы" на каждом сигнале есть пятиступенчатый индикатор надежности. Как он вычисляется?

Данный параметр вычисляется на основе статистических данных. Формула закрыта.

 
fxsaber:
Иногда после закрытия Визуализатора (не дожидаясь конца) в дебаг-режиме намертво вешается ME.

Это уже так давно, что и вспомнить нет возможности. Я уже давно приучил себя сначала перейти в МЕ и там остановить отладку.

 
У меня еще визуальный отладчик и редактор намертво вешаются, если в шаблоне тестера указан мультивалютный индикатор (в частности, вот этот - https://www.mql5.com/en/code/26489). Зависает прямо в момент запуска отладки.
Unity Pro
Unity Pro
  • www.mql5.com
This is an extended and improved version of cluster multi-asset indicator Unity. It shows synchronous changes in relative values of currencies, metals and optionally other assets. The new version differs from the original indicator by slightly changed formula and added features. The underlying algorithm can be described in the following way...
 
Vladimir Karputov:

Данный параметр вычисляется на основе статистических данных. Формула закрыта.

Понятно, спасибо.

 
Билд последний релизный 2715. Открываю вкладку История. Если выбрать не всю историю, а скажем за последний месяц, то генерация отчёта выдаст как и выбрано, за последний месяц. Но если ещё выбрать фильтрацию по символу, то отчёт будет всё равно включать все символы. Это баг или фича? Было бы хорошо сделать синхронно с отображаемой историей по всем параметрам.
 
traveller00:
Билд последний релизный 2715. Открываю вкладку История. Если выбрать не всю историю, а скажем за последний месяц, то генерация отчёта выдаст как и выбрано, за последний месяц. Но если ещё выбрать фильтрацию по символу, то отчёт будет всё равно включать все символы. Это баг или фича? Было бы хорошо сделать синхронно с отображаемой историей по всем параметрам.

Я уже писал об этом. Отчет сохраняется только в том порядке в каком его заложили разработчики.

Применение фильтров и сортировки в отчете на выводимый отчет xml или html не влияет...

 
Vladimir Pastushak:

Я уже писал об этом. Отчет сохраняется только в том порядке в каком его заложили разработчики.

Применение фильтров и сортировки в отчете на выводимый отчет xml или html не влияет...

Это печально и неудобно. Но вдруг разработчики прислушаются и изменят это поведение.

 
traveller00:

Это печально и неудобно. Но вдруг разработчики прислушаются и изменят это поведение.

С помощью MQL5 можно сделать любой отчет...

1234567891011121314...32
Новый комментарий