Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Терминал завис. С трудом закрыл его и запустил заново.
Терминал запустился но ни счетов, ни серверов .
Вот что увидел в журнале.
Ну и как результат. Советник остался без контроля. Слил немного денег.
Об этой роблеме писал не только я. и Длится это уже минимум месяца 3.
Вопрос к администрации - будете компенсировать как то мои потери ?
Вы делаете некачественный софт. Трейдеры теряют деньги из-за вас.
Наймите бетатестеров в конце концов!
Один fxsaber вам указал на десятки примеров не корректной работы терминала.
По картинке и тем более без никаких технических деталей шансы, что на Вас обратят внимание равны нулю.
Пока от Вас только голословное повествование и не более. Не понятно, что Вы там на ПК делали, сколько памяти свободной, сколько на дисках места, что запущено было. Нет логов терминала - при этом нужны оба лог журнала. В общем чтобы что-то требовать - позаботитесь о правильно поставленном вопросе.
По картинке и тем более без никаких технических деталей шансы, что на Вас обратят внимание равны нулю.
Пока от Вас только голословное повествование и не более. Не понятно, что Вы там на ПК делали, сколько памяти свободной, сколько на дисках места, что запущено было. Нет логов терминала - при этом нужны оба лог журнала. В общем чтобы что-то требовать - позаботитесь о правильно поставленном вопросе.
Добавил в пост логи с журналов. Посмотрите. Что еще надо ?
Добавил в пост логи с журналов. Посмотрите. Что еще надо ?
Сколько у вас было запущено терминалов?
Судя по MT5-8, их достаточно много. И все это на виртуалке с 1 гб оперативки.
Сообщения c WinAPI кодом 1450 означают "Insufficient system resources exist to complete the requested service":
Этот достаточно экзотический код(я лично его никогда в жизни не получал) означает, что операционка (а именно WinAPI метод CreateFile) даже выделить хендл и буфер под операцию не может.Вы банально довели операционку до абсолютного истощения своей экономией и установкой чрезмерного количества копий программ.
Тут нашей вины нет.
Через раз зависает терминал при запуске одиночного теста по результатам оптимизации. Зависает в конце форвардного прогона. Проблема точно не в памяти и процессоре.
Писать про комментарии о предоставлении полной информации не надо. Мне все равно, что у вас глюки в терминале. Просто сообщаю, что проблема точно есть и ее можно воспроизвести.
Сколько у вас было запущено терминалов?
Судя по MT5-8, их достаточно много. И все это на виртуалке с 1 гб оперативки.
Сообщения c WinAPI кодом 1450 означают "Insufficient system resources exist to complete the requested service":
Этот достаточно экзотический код(я лично его никогда в жизни не получал) означает, что операционка (а именно WinAPI метод CreateFile) даже выделить хендл и буфер под операцию не может.Вы банально довели операционку до абсолютного истощения своей экономией и установкой чрезмерного количества копий программ.
Тут нашей вины нет.
Вот теперь непонятно что на домашнем компе:
2021.01.03 22:53:43.455 MQL5.community authorization failed
2021.01.03 22:58:09.658 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:09.662 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:58:09.732 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) removed
2021.01.03 22:58:09.736 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) loaded successfully
2021.01.03 22:58:09.765 Experts loading of Combo5 3 sym failed
2021.01.03 22:58:09.775 Experts automated trading is disabled because the account has been changed
2021.01.03 22:58:23.703 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (connect failed)
2021.01.03 22:58:25.975 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)
2021.01.03 22:58:25.975 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.205.115 on 2020.12.28 18:23:15
2021.01.03 22:58:26.071 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:58:26.071 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server
2021.01.03 22:58:26.085 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.086 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.086 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.087 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.088 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.088 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.197 Network '92671': connection to RannForex-Server lost
2021.01.03 22:58:26.432 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.433 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.434 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.434 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.436 Ticks 'NZDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.438 Ticks 'EURAUD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.439 Ticks 'EURCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.440 Experts initializing of Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) failed with code 1
2021.01.03 22:58:26.446 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) removed
2021.01.03 22:58:29.815 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available
2021.01.03 22:58:29.816 LiveUpdate failed to start downloading
2021.01.03 22:58:29.908 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:29.932 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)
2021.01.03 22:58:29.932 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.194.23 on 2021.01.03 21:58:25
2021.01.03 22:58:30.014 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:30.014 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:58:30.014 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server
2021.01.03 22:58:30.014 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:58:30.130 Network '92671': connection to RannForex-Server lost
2021.01.03 22:58:30.828 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available
2021.01.03 22:58:30.832 LiveUpdate failed to start downloading
2021.01.03 22:58:30.925 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:30.949 Network '92671': failed to start thread of network dispatcher
2021.01.03 22:58:33.846 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available
2021.01.03 22:58:33.959 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:33.990 Network '92671': failed to start thread of network dispatcher
2021.01.03 22:58:36.793 LiveUpdate failed to save 'mt5clwide64.2715' [1450]
2021.01.03 22:58:36.793 LiveUpdate failed to read update container
2021.01.03 22:58:36.972 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)
2021.01.03 22:58:36.972 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.194.23 on 2021.01.03 21:58:33
2021.01.03 22:58:37.054 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:37.054 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:58:37.054 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server
2021.01.03 22:58:37.055 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:58:37.168 Network '92671': connection to RannForex-Server lost
2021.01.03 22:59:12.904 LiveUpdate download 'mt5clwide64' failed
2021.01.03 22:59:16.958 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:59:16.965 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:59:17.189 MQL5.community authorization failed
2021.01.03 22:59:17.469 LiveUpdate new version build 2735 (IDE: 2735, Tester: 2735) is available
2021.01.03 22:59:17.470 LiveUpdate failed to start downloading
2021.01.03 22:59:17.470 Network '92671': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid account)
2021.01.03 22:59:18.597 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (tls - handshake validation failed)
2021.01.03 22:59:37.069 History 'NZDCAD' file opening or reading error [1450]
2021.01.03 22:59:37.131 Experts loading of Combo5 3 sym failed
2021.01.03 22:59:37.138 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (socket create failed)
2021.01.03 22:59:37.148 MQL5.community authorization failed
2021.01.03 22:59:37.802 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available
2021.01.03 22:59:37.803 LiveUpdate failed to start downloading
2021.01.03 22:59:37.950 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:59:37.962 Network '91819': authorized on SwissProMarkets-Live through MetaTrader 5 Access Server (ping: 162.58 ms, build 2715)
2021.01.03 22:59:38.567 Symbols base file write error
2021.01.03 22:59:38.569 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:59:38.569 Network '91819': terminal synchronized with SwissPro Markets Limited: 0 positions, 0 orders, 359 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:59:38.569 Network '91819': trading has been disabled - investor mode
2021.01.03 22:59:38.569 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:59:38.688 Network '91819': connection to SwissProMarkets-Live lost
2021.01.03 22:59:57.054 Network '91819': authorized on SwissProMarkets-Live through MetaTrader 5 Access Server (ping: 162.58 ms, build 2715)
2021.01.03 22:59:57.483 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:59:57.483 Network '91819': terminal synchronized with SwissPro Markets Limited: 0 positions, 0 orders, 359 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:59:57.483 Network '91819': trading has been disabled - investor mode
2021.01.03 22:59:57.484 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:59:57.597 Network '91819': connection to SwissProMarkets-Live lost
При этом не запущен ни один робот ни скрипт ни индикатор.
Помогла только перезагрузка терминала . Опять вашей вины нет ?
При этом не запущен ни один робот ни скрипт ни индикатор.
Помогла только перезагрузка терминала . Опять вашей вины нет ?
ОТкройте процессы и посмотрите. Вероятная причина - Вы обновили терминал и теперь старые коды проверяются и принудительно перекомпилируются. Но ответ будет во вкладке Процессы. Перед тем как выпячивать губы - изучите мат. часть.
ОТкройте процессы и посмотрите. Вероятная причина - Вы обновили терминал и теперь старые коды проверяются и принудительно перекомпилируются. Но ответ будет во вкладке Процессы. Перед тем как выпячивать губы - изучите мат. часть.
Я не выпячиваю губы. Я вам сообщаю о проблеме, из за которой завис терминал и я потерял деньги.
Компьютер постоянно включен. меня не было целый день и вот я получаю вечером то, что вам выслал. Ошибка повторилась уже на физическом компе. Вы бы прежде чем выдавать очередные релизы получше бы тестировали терминал на предмет ошибок. Замечу, что я достаточно лоялен к вашей конторе и редко высказываю претензии. Но вы посмотрите в целом на обсуждение любого билда. Постоянно что-то ломается. Это как бы не очень хорошо, а чаще всего приводит к потерям денег. Про поломки тестера вообще лучше не упоминать, хотя это тоже не маловажная часть терминала.
https://www.mql5.com/ru/forum/358994 вот из последних.
И что-то я не вижу никакой реакции администрации.
***
https://www.mql5.com/ru/forum/358994 вот из последних.
И что-то я не вижу никакой реакции администрации.
Читайте наконец справку. Не нужно было так долго сидеть на старом терминале - нужно было следить за техническим прогрессом.