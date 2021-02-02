Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 15

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Dmitiry Ananiev:

Терминал завис. С трудом закрыл его и запустил заново.  

Терминал запустился но ни счетов, ни серверов . 


Вот что увидел в журнале. 
Ну и как результат. Советник остался без контроля. Слил немного денег. 
Об этой роблеме писал не только я. и Длится это уже минимум месяца 3. 
Вопрос к администрации - будете компенсировать как то мои потери ?

Вы делаете некачественный софт. Трейдеры теряют деньги из-за вас. 
Наймите бетатестеров в конце концов!
Один fxsaber вам указал на десятки примеров не корректной работы терминала. 

 

По картинке и тем более без никаких технических деталей шансы, что на Вас обратят внимание равны нулю.

Пока от Вас только голословное повествование и не более. Не понятно, что Вы там на ПК делали, сколько памяти свободной, сколько на дисках места, что запущено было. Нет логов терминала - при этом нужны оба лог журнала. В общем чтобы что-то требовать - позаботитесь о правильно поставленном вопросе.

 
Vladimir Karputov:

По картинке и тем более без никаких технических деталей шансы, что на Вас обратят внимание равны нулю.

Пока от Вас только голословное повествование и не более. Не понятно, что Вы там на ПК делали, сколько памяти свободной, сколько на дисках места, что запущено было. Нет логов терминала - при этом нужны оба лог журнала. В общем чтобы что-то требовать - позаботитесь о правильно поставленном вопросе.

Добавил в пост логи с журналов. Посмотрите. Что еще надо ? 

 
Dmitiry Ananiev:

Добавил в пост логи с журналов. Посмотрите. Что еще надо ? 

Сколько у вас было запущено терминалов?

Судя по MT5-8, их достаточно много. И все это на виртуалке с 1 гб оперативки.

Сообщения c WinAPI кодом 1450 означают "Insufficient system resources exist to complete the requested service":

Accounts open file error, path C:\Users\Administrator\Desktop\MT5-8\config\accounts.dat (1450)
Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]

Этот достаточно экзотический код(я лично его никогда в жизни не получал) означает, что операционка (а именно WinAPI метод CreateFile) даже выделить хендл и буфер под операцию не может.

Вы банально довели операционку до абсолютного истощения своей экономией и установкой чрезмерного количества копий программ.


Тут нашей вины нет.
 

Через раз зависает терминал при запуске одиночного теста по результатам оптимизации. Зависает в конце форвардного прогона. Проблема точно не в памяти и процессоре.

Писать про комментарии о предоставлении полной информации не надо. Мне все равно, что у вас глюки в терминале. Просто сообщаю, что проблема точно есть и ее можно воспроизвести.

 
Писал уже о этой проблеме которая существует давно но в разных билдах частота ее появления разнилась, в последнем очень часто стало возникать. Во время оптимизации на все тики процесс приостанавливается на ядрах finished и в таком виде это может простаивать часами, бывало и 10 часов и оптимизация не выполняется, это и так процесс очень долгий так эта проблема растягивает еще сильнее, я собираюсь покупать еще сервер и это всё будет простаивать часами тратя просто так электричество и время. Причем это повторяется почти после каждого поколения в оптимизации(но не строго после каждого). Сейчас работаю на VMware Workstation в гостевой ОС, но разницы нет в основной ОС-такая же проблема( где 32гб ОЗУ). И там и там Win7 pro sp1. Попробую установить на гостевую win 10 + уменьшить кол-во работающих локальных агентов. Что примечательно в режиме только цен открытия такой проблемы нет, там возникает недолгая пауза и процесс продолжается, ОЗУ расходуется либо чуть меньше либо так же, может просто не хватает оперативки?История обычно длинная 13-20 лет.В чем может быть проблема? 
Файлы:
e0ao4.jpg  551 kb
 
Renat Fatkhullin:

Сколько у вас было запущено терминалов?

Судя по MT5-8, их достаточно много. И все это на виртуалке с 1 гб оперативки.

Сообщения c WinAPI кодом 1450 означают "Insufficient system resources exist to complete the requested service":

Этот достаточно экзотический код(я лично его никогда в жизни не получал) означает, что операционка (а именно WinAPI метод CreateFile) даже выделить хендл и буфер под операцию не может.

Вы банально довели операционку до абсолютного истощения своей экономией и установкой чрезмерного количества копий программ.


Тут нашей вины нет.

Вот теперь непонятно что  на домашнем компе: 


2021.01.03 22:53:43.455 MQL5.community authorization failed

2021.01.03 22:58:09.658 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:58:09.662 SelectedSymbols base file writing error

2021.01.03 22:58:09.732 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) removed

2021.01.03 22:58:09.736 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) loaded successfully

2021.01.03 22:58:09.765 Experts loading of Combo5 3 sym failed

2021.01.03 22:58:09.775 Experts automated trading is disabled because the account has been changed

2021.01.03 22:58:23.703 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (connect failed)

2021.01.03 22:58:25.975 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)

2021.01.03 22:58:25.975 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.205.115 on 2020.12.28 18:23:15

2021.01.03 22:58:26.071 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads

2021.01.03 22:58:26.071 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server

2021.01.03 22:58:26.085 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.086 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.086 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.087 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.088 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.088 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.197 Network '92671': connection to RannForex-Server lost

2021.01.03 22:58:26.432 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.433 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.434 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.434 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.436 Ticks 'NZDCAD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.438 Ticks 'EURAUD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.439 Ticks 'EURCAD' file open or read error [ (1450)]

2021.01.03 22:58:26.440 Experts initializing of Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) failed with code 1

2021.01.03 22:58:26.446 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) removed

2021.01.03 22:58:29.815 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available

2021.01.03 22:58:29.816 LiveUpdate failed to start downloading

2021.01.03 22:58:29.908 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:58:29.932 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)

2021.01.03 22:58:29.932 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.194.23 on 2021.01.03 21:58:25

2021.01.03 22:58:30.014 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:58:30.014 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads

2021.01.03 22:58:30.014 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server

2021.01.03 22:58:30.014 SelectedSymbols base file writing error

2021.01.03 22:58:30.130 Network '92671': connection to RannForex-Server lost

2021.01.03 22:58:30.828 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available

2021.01.03 22:58:30.832 LiveUpdate failed to start downloading

2021.01.03 22:58:30.925 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:58:30.949 Network '92671': failed to start thread of network dispatcher

2021.01.03 22:58:33.846 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available

2021.01.03 22:58:33.959 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:58:33.990 Network '92671': failed to start thread of network dispatcher

2021.01.03 22:58:36.793 LiveUpdate failed to save 'mt5clwide64.2715' [1450]

2021.01.03 22:58:36.793 LiveUpdate failed to read update container

2021.01.03 22:58:36.972 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)

2021.01.03 22:58:36.972 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.194.23 on 2021.01.03 21:58:33

2021.01.03 22:58:37.054 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:58:37.054 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads

2021.01.03 22:58:37.054 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server

2021.01.03 22:58:37.055 SelectedSymbols base file writing error

2021.01.03 22:58:37.168 Network '92671': connection to RannForex-Server lost

2021.01.03 22:59:12.904 LiveUpdate download 'mt5clwide64' failed

2021.01.03 22:59:16.958 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:59:16.965 SelectedSymbols base file writing error

2021.01.03 22:59:17.189 MQL5.community authorization failed

2021.01.03 22:59:17.469 LiveUpdate new version build 2735 (IDE: 2735, Tester: 2735) is available

2021.01.03 22:59:17.470 LiveUpdate failed to start downloading

2021.01.03 22:59:17.470 Network '92671': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid account)

2021.01.03 22:59:18.597 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (tls - handshake validation failed)

2021.01.03 22:59:37.069 History 'NZDCAD' file opening or reading error [1450]

2021.01.03 22:59:37.131 Experts loading of Combo5 3 sym failed

2021.01.03 22:59:37.138 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (socket create failed)

2021.01.03 22:59:37.148 MQL5.community authorization failed

2021.01.03 22:59:37.802 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available

2021.01.03 22:59:37.803 LiveUpdate failed to start downloading

2021.01.03 22:59:37.950 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:59:37.962 Network '91819': authorized on SwissProMarkets-Live through MetaTrader 5 Access Server (ping: 162.58 ms, build 2715)

2021.01.03 22:59:38.567 Symbols base file write error

2021.01.03 22:59:38.569 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:59:38.569 Network '91819': terminal synchronized with SwissPro Markets Limited: 0 positions, 0 orders, 359 symbols, 0 spreads

2021.01.03 22:59:38.569 Network '91819': trading has been disabled - investor mode

2021.01.03 22:59:38.569 SelectedSymbols base file writing error

2021.01.03 22:59:38.688 Network '91819': connection to SwissProMarkets-Live lost

2021.01.03 22:59:57.054 Network '91819': authorized on SwissProMarkets-Live through MetaTrader 5 Access Server (ping: 162.58 ms, build 2715)

2021.01.03 22:59:57.483 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)

2021.01.03 22:59:57.483 Network '91819': terminal synchronized with SwissPro Markets Limited: 0 positions, 0 orders, 359 symbols, 0 spreads

2021.01.03 22:59:57.483 Network '91819': trading has been disabled - investor mode

2021.01.03 22:59:57.484 SelectedSymbols base file writing error

2021.01.03 22:59:57.597 Network '91819': connection to SwissProMarkets-Live lost


 

При этом не запущен ни один робот ни скрипт ни индикатор.

Помогла только перезагрузка терминала . Опять вашей вины нет ? 

 
Dmitiry Ananiev:

При этом не запущен ни один робот ни скрипт ни индикатор.

Помогла только перезагрузка терминала . Опять вашей вины нет ? 

ОТкройте процессы и посмотрите. Вероятная причина - Вы обновили терминал и теперь старые коды проверяются и принудительно перекомпилируются. Но ответ будет во вкладке Процессы. Перед тем как выпячивать губы - изучите мат. часть.

 
Vladimir Karputov:

ОТкройте процессы и посмотрите. Вероятная причина - Вы обновили терминал и теперь старые коды проверяются и принудительно перекомпилируются. Но ответ будет во вкладке Процессы. Перед тем как выпячивать губы - изучите мат. часть.

Я не выпячиваю губы. Я вам сообщаю о проблеме, из за которой завис терминал и я потерял деньги.

Компьютер постоянно включен. меня не было целый день и вот я получаю вечером то, что вам выслал. Ошибка повторилась уже на физическом компе. Вы бы прежде чем выдавать очередные релизы  получше бы тестировали терминал на предмет ошибок. Замечу, что я достаточно лоялен к вашей конторе и  редко высказываю претензии. Но вы посмотрите в целом на обсуждение любого билда. Постоянно что-то ломается. Это как бы не очень хорошо, а чаще всего приводит к потерям денег. Про поломки тестера вообще лучше не упоминать, хотя это тоже не маловажная часть терминала. 
https://www.mql5.com/ru/forum/358994 вот из последних. 

И что-то я не вижу никакой реакции администрации. 

не подкачивает тиковую историю В тестере
не подкачивает тиковую историю В тестере
  • 2020.12.28
  • www.mql5.com
Вот такой код работает нормально на чарте. А в Тестере - перестал несколько часов назад. Почему ? Логи при запуске на чарте. Видим , что все ок...
 
Dmitiry Ananiev:

***

https://www.mql5.com/ru/forum/358994 вот из последних. 

И что-то я не вижу никакой реакции администрации. 

Читайте наконец справку. Не нужно было так долго сидеть на старом терминале -  нужно было следить за техническим прогрессом.

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