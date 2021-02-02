Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 28

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Что за ошибка? Tester EURUSD: custom settings for the symbol applied from file 'MQL5\Profiles\Tester\Symbols\EURUSD.txt'

Файлы:
1.jpg  193 kb
 
freelancerAntonyan:
Что за ошибка? Tester EURUSD: custom settings for the symbol applied from file 'MQL5\Profiles\Tester\Symbols\EURUSD.txt'

Это не ошибка, а напоминание, что при тестировании используется переназначение настроек символа, которое вы сделали:


 

1.
В окне котировок, хотелось бы видеть столбцы изменения котировок за торговую сессию.
NetChange - в абсолютном выражении. %Change - в процентах.
Именно за торговую сессию из спецификации инструмента, а не за суточный временной период терминала.
В идеале было бы лучше иметь кастомное добавление колонок, в которые можно передавать свои расчёты для мониторинга.

2.
Дневной график D1, формируется по суточному времени обзора рынка в 23:59, а не по торговой сессии спецификации инструмента.

3.
В свойствах кастомного инструмента, по прежнему ошибка заполнения полей.

2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SECTOR_NAME. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_INDUSTRY_NAME. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_BANK. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_DEALS. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_VOLUME. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_VOLUMEHIGH. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_VOLUMELOW. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_TIME. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_TIME_MSC. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_BID. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_BIDHIGH. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_BIDLOW. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_ASK. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_ASKHIGH. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_ASKLOW. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_LAST. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_LASTHIGH. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_LASTLOW. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_VOLUME_REAL. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.266 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_VOLUMELOW_REAL. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_VOLUME. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_TURNOVER. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_INTEREST. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_OPEN. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_CLOSE. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_SESSION_AW. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_CHANGE. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_VOLATILITY. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_THEORETICAL. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_DELTA. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_THETA. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_GAMMA. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_VEGA. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_RHO. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_OMEGA. Код ошибки: 5307
2021.01.14 01:51:46.267 CustomSymbolSetProperty (NZDUSD,D1)     Ошибка в установке свойства символа: SYMBOL_PRICE_SENSITIVITY. Код ошибки: 5307
Файлы:
CustomSymbolSetProperty.mq5  39 kb
 
Всем привет.
Уже в который раз вижу упоминание опционов Московской биржи в мт. Кто-нибудь в курсе какой брокер представляет возможность работы с опционами через мт? В принципе интересны не только опционы ММВБ, но и СВОЕ.
Спасибо.
 
fxsaber:

Частичное закрытие.

Тогда запросто нарваться на переворот позиции вместо закрытия.

Мне кажется, если есть висящий "закрывающий" ордер, нужно замораживать работу с позицией. Иначе последствия непредсказуемые.

 
Andrey Khatimlianskii:

Тогда запросто нарваться на переворот позиции вместо закрытия.

Нельзя, даже теоретически. MqlRequest для закрытия содержит тикет соответствующей позиции.

Мне кажется, если есть висящий "закрывающий" ордер, нужно замораживать работу с позицией. Иначе последствия непредсказуемые.

Он есть в Терминале, но не факт, что на сервере. Хотя так можно сказать про любую ситуацию. В общем, OrderCheck находит ситуацию валидной.

 
fxsaber:

Нельзя, даже теоретически. MqlRequest для закрытия содержит тикет соответствующей позиции.

Тогда самое безболезненное - фильтровать запросы на закрытие, если уже висит запрос с полным лотом. Не понятно только, если в этом смысл.

 
Andrey Khatimlianskii:

Тогда самое безболезненное - фильтровать запросы на закрытие, если уже висит запрос с полным лотом. Не понятно только, если в этом смысл.

Проблема же не в том, что не закрыть, пока висит закрывающий ордер. А в бесконечном зависании закрывающего ордера. Это все же MT5-баг.

Я бы искал все маркет-ордера (только закрывающие?), жизнь которых больше секунды, и асинхронно пытался бы их грохнуть на каждом тике. Вне зависимости, стоит задача закрыть позицию или нет.

 
Похоже, неправильное сообщение компилятора об ошибке. 
class A
{
public:
  void f() {}
  
  void f( int ) const
  {
    f(); // Выдает: 'f' - no one of the overloads can be applied to the function call
         // Должно: 'f' - call non-const method for constant object
  }
};
 

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Vladimir Karputov, 2016.11.10 17:52

Да, в Comment тоже нужен моноширный шрифт. Обоснование тоже - возможность вывода в виде таблицы.

Просьба Comment-шрифт сделать моноширным.

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