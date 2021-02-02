Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 28
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Что за ошибка? Tester EURUSD: custom settings for the symbol applied from file 'MQL5\Profiles\Tester\Symbols\EURUSD.txt'
Это не ошибка, а напоминание, что при тестировании используется переназначение настроек символа, которое вы сделали:
1.
В окне котировок, хотелось бы видеть столбцы изменения котировок за торговую сессию.
NetChange - в абсолютном выражении. %Change - в процентах.
Именно за торговую сессию из спецификации инструмента, а не за суточный временной период терминала.
В идеале было бы лучше иметь кастомное добавление колонок, в которые можно передавать свои расчёты для мониторинга.
2.
Дневной график D1, формируется по суточному времени обзора рынка в 23:59, а не по торговой сессии спецификации инструмента.
3.
В свойствах кастомного инструмента, по прежнему ошибка заполнения полей.
Частичное закрытие.
Тогда запросто нарваться на переворот позиции вместо закрытия.
Мне кажется, если есть висящий "закрывающий" ордер, нужно замораживать работу с позицией. Иначе последствия непредсказуемые.
Тогда запросто нарваться на переворот позиции вместо закрытия.
Нельзя, даже теоретически. MqlRequest для закрытия содержит тикет соответствующей позиции.
Мне кажется, если есть висящий "закрывающий" ордер, нужно замораживать работу с позицией. Иначе последствия непредсказуемые.
Он есть в Терминале, но не факт, что на сервере. Хотя так можно сказать про любую ситуацию. В общем, OrderCheck находит ситуацию валидной.
Нельзя, даже теоретически. MqlRequest для закрытия содержит тикет соответствующей позиции.
Тогда самое безболезненное - фильтровать запросы на закрытие, если уже висит запрос с полным лотом. Не понятно только, если в этом смысл.
Тогда самое безболезненное - фильтровать запросы на закрытие, если уже висит запрос с полным лотом. Не понятно только, если в этом смысл.
Проблема же не в том, что не закрыть, пока висит закрывающий ордер. А в бесконечном зависании закрывающего ордера. Это все же MT5-баг.
Я бы искал все маркет-ордера (только закрывающие?), жизнь которых больше секунды, и асинхронно пытался бы их грохнуть на каждом тике. Вне зависимости, стоит задача закрыть позицию или нет.
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MetaEditor build 1467
Vladimir Karputov, 2016.11.10 17:52Да, в Comment тоже нужен моноширный шрифт. Обоснование тоже - возможность вывода в виде таблицы.
Просьба Comment-шрифт сделать моноширным.