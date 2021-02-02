Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 11
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Сделайте пожалуйста возможность подключения web терминала к счету с расширенной авторизацией через SSL протокол - это позволит многим работать через него с МТ5 на МакОС без этих сложных установок.
Неплохо бы тестере стратегии, иметь возможность тестировать эксперта и получать его поведение в следствии изменение свойств символа. Таким образом тестировать, поведение советника, на такие как компоненты как изменение свойств брокерского обслуживания.
Не работает директива tester_file в Release-версии.
В Тестере и в Debug - все отлично. Если в Тестере после Debug удалить файл из Агентов (оставив только в песочнице ) и запустить Release-EX5, то файл в Агенты не перенесется.
Строка для поиска: Oshibka 017.
Попробуйте перевыбрать эксперт в тестере (т.е. выбрать другой, а потом обратно рабочий), может быть файл подхватится: писал о похожей особенности в последней статье.
Попробуйте перевыбрать эксперт в тестере (т.е. выбрать другой, а потом обратно рабочий), может быть файл подхватится: писал о похожей особенности в последней статье.
Какая-то проблема с кешем EX5, похоже. Например, заменяю в исходнике название файла. И сам файл в песочнице также переименовываю.
Запуск в Тестере.
Т.е. берется старое значение, которого в новом EX5 нет. EX5-кеш шалит...
Какая-то проблема с кешем EX5, похоже.
В ex4 тоже проблема с кешем.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подскажите как сделать скриншот результата прогона в тестере.
fxsaber, 2020.12.14 12:09
Время от времени озвучивается предложение добавить в результаты Оптимизации миниатюры графика баланса/эквити.
Ответа не было.
Здесь: https://www.mql5.com/en/forum/209321#comment_5431367
Я не вижу никаких полезных изображений для справок для начинающих.I can't see any of the helpful images for references for beginners.
Из-за чего при тестировании, когда закроешь визуализатор и пытаешься снова запустить, ничего не происходит. Только выдаются в журнал такие сообщения.
Даже параметры не меняешь, просто перестает работать. Перезагрузка терминала помогает, но как-то это напрягает. Билд 2721. Хотя такое наблюдалось и раньше.
давно не пользовался оптимизацией, Ryzen 3700x 32RAM билд 3724 и прошлый тоже
не могу в режиме все тики даже 1 месяц пройти тест, 7 символов робот, в 16 потоков, сыпет сообщения
все это вешает систему , нажать стоп, но память не выгружается, агенты висят, кое как удается закрыть их
отключал 4 потока, так же памяти не хватает
Терминал пытается захватить всю память и фризит приложения, если открыта опера брайзер, капец ему и вкладкам, потом загружается дефолтные еще в браузере, вообще не нравится работа тестера. параллельная работа не возможна программ, агенты тянут все ресурсы на себя до последней капли
add
больной вопрос.... - нужна возможность для сохранения графика баланса из кода MQL , визуально оценивать быстрее чем читать отчеты
ЗЫ: в довесок... еще б ArrayPrint() хотелось бы в виде текстовой строки получать, для проверки кода или идеи иногда удобно сбрасывать в файл результаты, код может быть из десятка строк, а вот вывод в файл массивов добавит еще столько же кода, а в ArrayPrint() все уже есть, но в лог (((