Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 11

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Разработчики Metaquotes! 

Сделайте пожалуйста возможность подключения web терминала к счету с расширенной авторизацией через SSL протокол - это позволит многим работать через него с МТ5 на МакОС без этих сложных установок.

 

Неплохо бы тестере стратегии, иметь возможность тестировать эксперта и получать его поведение в следствии изменение свойств символа. Таким образом тестировать, поведение советника, на такие как компоненты как изменение свойств брокерского обслуживания. 

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 
fxsaber:
Не работает директива tester_file в Release-версии.

В Тестере и в Debug - все отлично. Если в Тестере после Debug удалить файл из Агентов (оставив только в песочнице ) и запустить Release-EX5, то файл в Агенты не перенесется.

Строка для поиска: Oshibka 017.

Попробуйте перевыбрать эксперт в тестере (т.е. выбрать другой, а потом обратно рабочий), может быть файл подхватится: писал о похожей особенности в последней статье.

 
Stanislav Korotky:

Попробуйте перевыбрать эксперт в тестере (т.е. выбрать другой, а потом обратно рабочий), может быть файл подхватится: писал о похожей особенности в последней статье.

Какая-то проблема с кешем EX5, похоже. Например, заменяю в исходнике название файла. И сам файл в песочнице также переименовываю.

#property tester_file "test2.txt" // Было "test.txt"

int OnInit()
{
  Print(FileIsExist("test2.txt")); // Было "test.txt"
  
  return(INIT_FAILED);
}


Запуск в Тестере.

2020.12.14 01:57:08.803 Tester  file C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\test.txt open error [2]


Т.е. берется старое значение, которого в новом EX5 нет. EX5-кеш шалит...

 
fxsaber:

Какая-то проблема с кешем EX5, похоже.

В ex4 тоже проблема с кешем.

 

Здесь: https://www.mql5.com/en/forum/209321#comment_5431367

Я не вижу никаких полезных изображений для справок для начинающих.

I can't see any of the helpful images for references for beginners.
No trades from Signal
No trades from Signal
  • 2017.07.11
  • www.mql5.com
Hi I bought the CALM signal, and ran it for a month on a Metatrader real money trading account...
 

Из-за чего при тестировании, когда закроешь визуализатор и пытаешься снова запустить, ничего не происходит. Только выдаются в журнал такие сообщения.

Даже параметры не меняешь, просто перестает работать. Перезагрузка терминала помогает, но как-то это напрягает. Билд 2721. Хотя такое наблюдалось и раньше.

 

давно не пользовался оптимизацией, Ryzen 3700x 32RAM билд 3724 и прошлый тоже

не могу в режиме все тики даже 1 месяц пройти тест, 7 символов робот, в 16 потоков, сыпет сообщения

2020.12.16 23:27:45.075 Core 16 pass 15 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:16.466 + history synchronization 0:00:01.464

2020.12.16 23:27:45.082 Core 13 pass 13 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:16.471 + history synchronization 0:00:01.901

2020.12.16 23:27:45.106 Core 04 connection closed

2020.12.16 23:27:45.109 Core 15 pass 12 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:16.525 + history synchronization 0:00:01.992

2020.12.16 23:27:45.261 Core 10 pass 1 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:16.805 + history synchronization 0:00:02.123

2020.12.16 23:27:45.464 Core 14 pass 11 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:16.875 + history synchronization 0:00:01.998

2020.12.16 23:27:45.486 Core 06 connection closed

2020.12.16 23:27:45.627 Core 12 pass 14 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:17.069 + history synchronization 0:00:01.848

2020.12.16 23:27:45.694 Core 07 pass 9 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:17.227 + history synchronization 0:00:02.193

2020.12.16 23:27:50.809 Core 02 pass 0 tested with error "no memory in OnChartEvent function (cannot get 138240 Kb, used 2480 Mb)" in 0:00:22.764 + history synchronization 0:00:01.703

2020.12.16 23:27:50.954 Core 10 pass 12 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:05.419

2020.12.16 23:27:50.992 Core 08 pass 4 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:05.826

2020.12.16 23:27:51.032 Core 14 pass 7 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:05.430

все это вешает систему , нажать стоп, но память не выгружается, агенты висят, кое как удается закрыть их

отключал 4 потока, так же памяти не хватает

Терминал пытается захватить всю память и фризит приложения, если открыта опера брайзер, капец ему и вкладкам, потом загружается дефолтные еще в браузере, вообще не нравится работа тестера. параллельная работа не возможна программ, агенты тянут все ресурсы на себя до последней капли

add  

2020.12.17 00:35:07.976 Core 15 pass 14 tested with error "no memory for ticks generating (test events error)" in 0:00:16.657 + history synchronization 0:00:02.169
2020.12.17 00:35:08.009 Core 02 pass 15 tested with error "critical runtime error 565 in OnInit function (error code 565, module Experts\New_Life(multi)\NL_Multi.ex5, file 65535, line 1, col 1)" in 0:00:00.022
2020.12.17 00:35:08.010 Core 02 pass 10 tested with error "critical runtime error 565 in global initialization function (error code 565, module Experts\New_Life(multi)\NL_Multi.ex5, file 65535, line 1, col 1)" in 0:00:00.000
 
fxsaber:

больной вопрос.... - нужна возможность для сохранения графика баланса из кода MQL , визуально оценивать быстрее чем читать отчеты


ЗЫ: в довесок... еще б ArrayPrint() хотелось бы в виде текстовой строки получать, для проверки кода или идеи иногда удобно сбрасывать в файл результаты, код может быть из десятка строк, а вот вывод в файл массивов добавит еще столько же кода, а в ArrayPrint() все уже есть, но в лог (((

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