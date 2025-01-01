- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
Получает указанный элемент буфера серии.
|
long GetData(
Параметры
index
[in] Индекс элемента буфера.
Возвращаемое значение
Элемент буфера серии, либо 0.
GetData
Получает данные из буфера таймсерии по стартовой позиции и количеству.
|
int GetData(
Параметры
start_pos
[in] Стартовая позиция буфера таймсерии.
count
[in] Количество элементов буфера таймсерии.
buffer
[in] Ссылка на массив для размещения данных.
Возвращаемое значение
>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.
GetData
Получает данные из буфера таймсерии по начальному времени и количеству.
|
int GetData(
Параметры
start_time
[in] Время начального элемента буфера таймсерии.
count
[in] Количество элементов буфера таймсерии.
buffer
[in] Ссылка на массив для размещения данных.
Возвращаемое значение
>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.
GetData
Получает данные из буфера таймсерии по начальному и конечному времени.
|
int GetData(
Параметры
start_time
[in] Время начального элемента буфера таймсерии.
stop_time
[in] Время конечного элемента буфера таймсерии.
buffer
[in] Ссылка на массив для размещения данных.
Возвращаемое значение
>=0 – в случае удачи, -1 – если не удалось получить данные.