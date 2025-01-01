CopySeries

Получает в указанный набор массивов синхронизированные таймсерии из структуры MqlRates для указанного символа-периода в указанном количестве. Отсчет элементов от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар.

При копировании заранее неизвестного количества данных рекомендуется в качестве приемных массивов использовать динамический массив, так как если данных оказывается больше, чем вмещает массив, то производится попытка перераспределения массива таким образом, чтобы запрошенные данные поместились целиком и полностью.

Если необходимо копировать заранее известное количество данных, то лучше это делать в статически выделенный буфер, чтобы избежать излишнего перевыделения памяти.

Неважно, какое свойство имеет приемный массив – as_series=true или as_series=false, данные будут скопированы таким образом, что самый старый по времени элемент таймсерии будет скопирован в начало физической памяти, отведенной под массив.

int CopySeries(

string symbol_name,

ENUM_TIMEFRAMES timeframe,

int start_pos,

int count,

ulong rates_mask,

void& array1[],

void& array2[]



);

Параметры

symbol_name

[in] Символ.

timeframe

[in] Период.

start_pos

[in] Номер первого копируемого элемента.

count

[in] Количество копируемых элементов.

rates_mask

[in] Комбинация флагов из перечисления ENUM_COPY_RATES .

array1, array2,...

[out] Массив cоответствующего типа для получения таймсерии из структуры MqlRates. Порядок массивов, передаваемых в функцию, должен соответствовать порядку полей в структуре MqlRates.

Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Если интервал запрашиваемых таймсерий полностью находится вне доступных данных на сервере, то функция возвращает -1. В случае если запрашиваемые данные находятся за пределами TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), функция также вернет -1.

При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, то функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.

При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.

Разница между CopySeries и CopyRates

Функция CopySeries позволяет за один раз получать только нужные таймсерии в разные указанные массивы, при этом они все синхронизированы между собой. Это означает, что все значения в полученных массивах по конкретному индексу N будут принадлежать одному и тому же бару на указанной паре Символ/Таймрейм. В этом случае программисту не требуется заботиться о том, чтобы все полученные таймсерии были синхронизированы по времени открытия бара.

В отличие от CopyRates, которая возвращает полный набор таймсерий в виде массива MqlRates, функция CopySeries позволяет программисту получать только нужные таймсерии в виде отдельных массивов, для этого необходимо указать комбинацию флагов для указания типа запрашиваемых таймсерий. При этом порядок массивов передаваемых в функцию должен соответствовать порядку полей в структуре MqlRates:

struct MqlRates

{

datetime time; // время начала периода

double open; // цена открытия

double high; // наивысшая цена за период

double low; // наименьшая цена за период

double close; // цена закрытия

long tick_volume; // тиковый объем

int spread; // спред

long real_volume; // биржевой объем

}

Таким образом, если необходимо получить значения таймсерий time, close и real_volume для последних 100 баров текущего Символа/Таймфрема, то вызов должен быть следующим:

datetime time[];

double close[];

long volume[];

CopySeries(NULL,0,0,100,COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_CLOSE|COPY_RATES_VOLUME_REAL,time,close,volume);

При этом важен порядок массивов "time, close, volume" — он должен соответствовать порядку полей в структуре MqlRates. А вот порядок значений в маске rates_mask значения не имеет, маска могла быть такой :

COPY_RATES_VOLUME_REAL|COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_CLOSE

Пример:

//--- input parameters

input datetime InpDateFrom=D'2022.01.01 00:00:00';

input datetime InpDateTo =D'2023.01.01 00:00:00';

input uint InpCount =20;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

//--- массивы для получения таймсерий из ценовой структуры MqlRates

double open[];

double close[];

float closef[];

datetime time1[], time2[];

//---запросим цены закрытия в массив типа double

ResetLastError();

int res1=CopySeries(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, InpCount,

COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_CLOSE, time1, close);

PrintFormat("1. CopySeries returns %d values. Error code=%d", res1, GetLastError());

ArrayPrint(close);



//--- теперь запросим еще цены открытия, а цены закрытия в массив типа float

ResetLastError();

int res2=CopySeries(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, InpCount,

COPY_RATES_TIME|COPY_RATES_CLOSE|COPY_RATES_OPEN, time2, open, closef);

PrintFormat("2. CopySeries returns %d values. Error code=%d", res2, GetLastError());

ArrayPrint(closef);

//--- сравним полученные данные

if((res1==res2) && (time1[0]==time2[0]))

{

Print(" | Time | Open | Close double | Close float |");

for(int i=0; i<10; i++)

{

PrintFormat("%d | %s | %.5f | %.5f | %.5f |",

i, TimeToString(time1[i]), open[i], close[i], closef[i]);

}

}

//--- Результат

1. CopySeries returns 20 values. Error code=0

[ 0] 1.06722 1.06733 1.06653 1.06520 1.06573 1.06649 1.06694 1.06675 1.06684 1.06604

[10] 1.06514 1.06557 1.06456 1.06481 1.06414 1.06394 1.06364 1.06386 1.06239 1.06247

2. CopySeries returns 20 values. Error code=0

[ 0] 1.06722 1.06733 1.06653 1.06520 1.06573 1.06649 1.06694 1.06675 1.06684 1.06604

[10] 1.06514 1.06557 1.06456 1.06481 1.06414 1.06394 1.06364 1.06386 1.06239 1.06247

| Time | Open | Close double | Close float |

0 | 2023.03.01 17:00 | 1.06660 | 1.06722 | 1.06722 |

1 | 2023.03.01 18:00 | 1.06722 | 1.06733 | 1.06733 |

2 | 2023.03.01 19:00 | 1.06734 | 1.06653 | 1.06653 |

3 | 2023.03.01 20:00 | 1.06654 | 1.06520 | 1.06520 |

4 | 2023.03.01 21:00 | 1.06520 | 1.06573 | 1.06573 |

5 | 2023.03.01 22:00 | 1.06572 | 1.06649 | 1.06649 |

6 | 2023.03.01 23:00 | 1.06649 | 1.06694 | 1.06694 |

7 | 2023.03.02 00:00 | 1.06683 | 1.06675 | 1.06675 |

8 | 2023.03.02 01:00 | 1.06675 | 1.06684 | 1.06684 |

9 | 2023.03.02 02:00 | 1.06687 | 1.06604 | 1.06604 |

//---

}

Смотри также

Структуры и классы, CopyRates