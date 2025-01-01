- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TransposeConjugate
複素行列を共役転置します。複素数行列の虚部の符号を変えることで、行列の軸を反転または置換し、修正された行列（共役転置行列）を返します。
|
matrixc matrixc::TransposeConjugate()
戻り値
複素行列の共役転置。
注意事項
共役は、複素数行列だけでなく、実数行列やベクトルにも適用できます。実数行列やベクトルの場合、単にコピーされて返されます。
複素行列の共役転置の簡単なアルゴリズムの説明
|
//--- 共役転置を行う複素行列関数