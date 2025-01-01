DokumentationKategorien
Transpose

Transponieren einer komplexen Matrix mit Konjugation. Kehren Sie die Achsen einer Matrix um oder permutieren Sie sie, indem Sie das Vorzeichen eines imaginären Teils einer komplexen Zahl ändern, und geben Sie die modifizierte Matrix zurück.

matrixc matrixc::TransposeConjugate()

Rückgabewert

Transponierte komplex konjugierte Matrix.

Hinweis

Die Konjugation kann auf reelle (nicht komplexe) Matrizen oder Vektoren angewendet werden. In diesem Fall wird die Matrix oder der Vektor bei der Rückgabe einfach kopiert.

Ein einfacher Algorithmus zur Transponierung einer komplexen Matrix mit Konjugation – Erläuterung der Methode

//--- Funktion zur Transponierung komplexer Matrizen mit Konjugation
matrixc MatrixTransposeConjugate(const matrixcmatrix_a)
  {
   //--- Erstellen einer neuen Matrix_c mit inversen Dimensionen zu Matrix_a
   matrixc matrix_c(matrix_a.Cols(), matrix_a.Rows());
 
   //--- Durchlauf durch alle Zeilen der neuen Matrix
   for(ulong i=0i<matrix_c.Rows(); i++)
     {
 //--- Durchlauf durch alle Spalten der neuen Matrix
      for(ulong j=0j<matrix_c.Cols(); j++)
        {
 //--- Übertragen des Realteils des Elements durch Transponieren des Index
         matrix_c[i][j].real = matrix_a[j][i].real;
         //--- Übertragen des Imaginärteils des Elements durch Ändern des Vorzeichens (Konjugation).
         matrix_c[i][j].imag = -matrix_a[j][i].imag;
        }
     }
 
 //--- Rückgabe der transponierten Matrix mit Konjugation
    return(matrix_c);
  }

 