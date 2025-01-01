Transpose

Transponieren einer komplexen Matrix mit Konjugation. Kehren Sie die Achsen einer Matrix um oder permutieren Sie sie, indem Sie das Vorzeichen eines imaginären Teils einer komplexen Zahl ändern, und geben Sie die modifizierte Matrix zurück.

matrixc matrixc::TransposeConjugate()

Rückgabewert

Transponierte komplex konjugierte Matrix.

Hinweis

Die Konjugation kann auf reelle (nicht komplexe) Matrizen oder Vektoren angewendet werden. In diesem Fall wird die Matrix oder der Vektor bei der Rückgabe einfach kopiert.

Ein einfacher Algorithmus zur Transponierung einer komplexen Matrix mit Konjugation – Erläuterung der Methode