Приоритеты и порядок операций

Для каждой группы операций в таблице приоритет одинаков. Чем выше приоритет группы операций, тем выше она расположена в таблице. Порядок выполнения определяет группировку операций и операндов.

Внимание: Приоритет выполнения операций в языке MQL5 соответствует приоритету, принятому в языке С++, и отличается от приоритета, заданного в языке MQL4.

Операция Описание Порядок выполнения () [] . Вызов функции Выделение элемента массива Выделение элемента структуры Слева направо ! ~ – ++ -- (тип) sizeof Логическое отрицание Побитовое отрицание (complement)

Изменение знака

Увеличение на единицу (increment)

Уменьшение на единицу (decrement)

Преобразование типа Определение размера в байтах Справа налево * / % Умножение Деление Деление по модулю Слева направо + – Сложение Вычитание Слева направо << >> Сдвиг влево

Сдвиг вправо Слева направо < <= > >= Меньше, чем Меньше или равно

Больше, чем

Больше или равно Слева направо == != Равно Не равно Слева направо & Побитовая операция И Слева направо ^ Побитовая операция исключающее ИЛИ (eXclude OR) Слева направо | Побитовая операция ИЛИ Слева направо && Логическая операция И Слева направо || Логическая операция ИЛИ Слева направо ?: Условная операция Справа налево = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= Присваивание Умножение с присваиванием

Деление с присваиванием Деление по модулю с присваиванием

Сложение с присваиванием Вычитание с присваиванием

Сдвиг влево с присваиванием Сдвиг вправо с присваиванием

Побитовое И с присваиванием

Исключающее ИЛИ с присваиванием Побитовое ИЛИ с присваиванием Справа налево , Запятая Слева направо

Для изменения порядка выполнения операций применяются круглые скобки, которые имеют высший приоритет.