Приоритеты и порядок операций

Для каждой группы операций в таблице приоритет одинаков. Чем выше приоритет группы операций, тем выше она расположена в таблице. Порядок выполнения определяет группировку операций и операндов.

Внимание: Приоритет выполнения операций в языке MQL5 соответствует приоритету, принятому в языке С++, и отличается от приоритета, заданного в языке MQL4.

Операция

Описание

Порядок выполнения

()

[]

.

Вызов функции

Выделение элемента массива

Выделение элемента структуры

Слева направо

!

~

++

--

(тип)

sizeof

Логическое отрицание

Побитовое отрицание (complement)
Изменение знака
Увеличение на единицу (increment)
Уменьшение на единицу (decrement)
Преобразование типа

Определение размера в байтах

Справа налево

*

/

%

Умножение

Деление

Деление по модулю

Слева направо

+

Сложение

Вычитание

Слева направо

<<

>>

Сдвиг влево
Сдвиг вправо

Слева направо

<

<=

>

>=

Меньше, чем

Меньше или равно
Больше, чем
Больше или равно

Слева направо

==

!=

Равно

Не равно

Слева направо

&

Побитовая операция И

Слева направо

^

Побитовая операция исключающее ИЛИ (eXclude OR)

Слева направо

|

Побитовая операция ИЛИ

Слева направо

&&

Логическая операция И

Слева направо

||

Логическая операция ИЛИ

Слева направо

?:

Условная операция

Справа налево

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

Присваивание

Умножение с присваиванием
Деление с присваиванием

Деление по модулю с присваиванием
Сложение с присваиванием

Вычитание с присваиванием
Сдвиг влево с присваиванием

Сдвиг вправо с присваиванием
Побитовое И с присваиванием
Исключающее ИЛИ с присваиванием

Побитовое ИЛИ с присваиванием

Справа налево

,

Запятая

Слева направо

Для изменения порядка выполнения операций применяются круглые скобки, которые имеют высший приоритет.