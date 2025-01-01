- Выражения
- Арифметические операции
- Операции присваивания
- Операции отношения
- Логические операции
- Побитовые операции
- Другие операции
- Приоритеты и порядок операций
Для каждой группы операций в таблице приоритет одинаков. Чем выше приоритет группы операций, тем выше она расположена в таблице. Порядок выполнения определяет группировку операций и операндов.
Внимание: Приоритет выполнения операций в языке MQL5 соответствует приоритету, принятому в языке С++, и отличается от приоритета, заданного в языке MQL4.
|
Операция
|
Описание
|
Порядок выполнения
|
()
[]
.
|
Вызов функции
Выделение элемента массива
Выделение элемента структуры
|
Слева направо
|
!
~
–
++
--
(тип)
sizeof
|
Логическое отрицание
Побитовое отрицание (complement)
Определение размера в байтах
|
Справа налево
|
*
/
%
|
Умножение
Деление
Деление по модулю
|
Слева направо
|
+
–
|
Сложение
Вычитание
|
Слева направо
|
<<
>>
|
Сдвиг влево
|
Слева направо
|
<
<=
>
>=
|
Меньше, чем
Меньше или равно
|
Слева направо
|
==
!=
|
Равно
Не равно
|
Слева направо
|
&
|
Побитовая операция И
|
Слева направо
|
^
|
Побитовая операция исключающее ИЛИ (eXclude OR)
|
Слева направо
|
|
|
Побитовая операция ИЛИ
|
Слева направо
|
&&
|
Логическая операция И
|
Слева направо
|
||
|
Логическая операция ИЛИ
|
Слева направо
|
?:
|
Условная операция
|
Справа налево
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
Присваивание
Умножение с присваиванием
Деление по модулю с присваиванием
Вычитание с присваиванием
Сдвиг вправо с присваиванием
Побитовое ИЛИ с присваиванием
|
Справа налево
|
,
|
Запятая
|
Слева направо
Для изменения порядка выполнения операций применяются круглые скобки, которые имеют высший приоритет.