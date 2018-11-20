Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Tymen_STARC_Bands - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1928
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Tymen STARC Bands - ленты MA+ATR.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- ATR period - период расчёта ATR
- MA period - период расчёта MA
- Method - тип используемой MA
- Applied price - цена расчёта
- ATR coefficient - коэффициент ATR внешних лент
- ATR middle coefficient - коэффициент ATR внутренних лент
- Show middle lines - отображать центральную линию (линию MA)
Тип скользящей средней, которую возможно использовать для расчёта Tymen STARC Bands:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
Расчёт:
Middle = MA
Highest = MA + ATR coefficient * ATR
Top = MA + ATR middle coefficient * ATR
Bottom = MA - ATR middle coefficient * ATR
Lowest = MA - ATR coefficient * ATR
где:
MA = MovingAverage(Applied price, MA period, Method)
ATR = AverageTrueRange(ATR period)
Tymen_STARC_Bands_MTF
Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands3TF_Stochastic_Average
Индикатор Three timeframes Stochastic Average