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Индикаторы

Tymen_STARC_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1928
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Tymen STARC Bands - ленты MA+ATR.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • ATR period - период расчёта ATR
  • MA period - период расчёта MA
  • Method - тип используемой MA
  • Applied price - цена расчёта
  • ATR coefficient - коэффициент ATR внешних лент
  • ATR middle coefficient - коэффициент ATR внутренних лент
  • Show middle lines - отображать центральную линию (линию MA)

Тип скользящей средней, которую возможно использовать для расчёта Tymen STARC Bands:

Расчёт:

Middle = MA
Highest = MA + ATR coefficient * ATR
Top = MA + ATR middle coefficient * ATR
Bottom = MA - ATR middle coefficient * ATR
Lowest = MA - ATR coefficient * ATR

где:

MA = MovingAverage(Applied price, MA period, Method)
ATR = AverageTrueRange(ATR period)

Tymen_STARC_Bands_MTF Tymen_STARC_Bands_MTF

Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands

3TF_Stochastic_Average 3TF_Stochastic_Average

Индикатор Three timeframes Stochastic Average

BTF_BB BTF_BB

Индикатор Bigger Time Frame Bollinger Bands

BTF_ATR BTF_ATR

Индикатор Three Bigger Time Frame ATR