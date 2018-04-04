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EVWMA - индикатор для MetaTrader 5
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Взвешенная скользящая средняя на объёмах.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
total =Sum(volume, Period);
EVWMA = ((total-volume)*EVWMA[-1] + volume[period]*close) / total;
Drive
Индикатор отношения направления свечейCandle_Ratio
Отношение бычьих свечей к медвежьим за период времени