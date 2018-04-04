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Индикаторы

EVWMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1790
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Взвешенная скользящая средняя на объёмах.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

total =Sum(volume, Period);

EVWMA = ((total-volume)*EVWMA[-1] + volume[period]*close) / total;

Drive Drive

Индикатор отношения направления свечей

Candle_Ratio Candle_Ratio

Отношение бычьих свечей к медвежьим за период времени

LWPI LWPI

Larry Commerical Proxy Index

LWTI LWTI

Larry Large Trade Index