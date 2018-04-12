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Индикаторы

TriMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1877
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Треугольная скользящая средняя.

Расчет:

TriMA[i] = (MVA(i,N) + MVA(i-1,N) + … + MVA(i-N+1,N))/N

где:

MVA(i,N) – простая скользящая средняя (SMA),
N=(Period+1)/2

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Applied price - цена расчета.

Mod_ATR_Trailing_Stop Mod_ATR_Trailing_Stop

Индикатор уровней StopLoss.

RMO RMO

Трендовый индикатор Rahul Mohindar Oscillator

Trailing_Stop_Level Trailing_Stop_Level

Индикатор уровней StopLoss.

Simple_Support_Resistance Simple_Support_Resistance

Индикатор текущих уровней поддержки/сопротивления.