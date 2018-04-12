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TriMA - индикатор для MetaTrader 5
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Треугольная скользящая средняя.
Расчет:
TriMA[i] = (MVA(i,N) + MVA(i-1,N) + … + MVA(i-N+1,N))/N
где:
MVA(i,N) – простая скользящая средняя (SMA),
N=(Period+1)/2
N=(Period+1)/2
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Applied price - цена расчета.
Mod_ATR_Trailing_Stop
Индикатор уровней StopLoss.RMO
Трендовый индикатор Rahul Mohindar Oscillator
Trailing_Stop_Level
Индикатор уровней StopLoss.Simple_Support_Resistance
Индикатор текущих уровней поддержки/сопротивления.