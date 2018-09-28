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Индикаторы

SineWMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1637
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор Sine Weighted Moving Average - синусоидально-взвешенная скользящая средняя.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

SineWMA = Sum / Weight

где:

Sum= Price[i-N+1] * Sin(PI*(N)/(N+1)) + Price[i-N+2] * Sin(PI*(N-1)/(N+1)) + … + Price[i] * Sin(PI*1/(N+1))
Weight = Sin(PI*(N)/(N+1)) + Sin(PI*(N-1)/(N+1)) + … + Sin(PI*1/(N+1))

Smoothed_RSI Smoothed_RSI

Индикатор Smoothed RSI

SRSI SRSI

Индикатор Slow RSI

Normalized_Moving_Average_Slope Normalized_Moving_Average_Slope

Индикатор Normalized Moving Average Slope

MACD_Flat_Trend MACD_Flat_Trend

Индикатор MACD Flat Trend