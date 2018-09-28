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SineWMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Sine Weighted Moving Average - синусоидально-взвешенная скользящая средняя.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
SineWMA = Sum / Weight
где:
Sum= Price[i-N+1] * Sin(PI*(N)/(N+1)) + Price[i-N+2] * Sin(PI*(N-1)/(N+1)) + … + Price[i] * Sin(PI*1/(N+1))
Weight = Sin(PI*(N)/(N+1)) + Sin(PI*(N-1)/(N+1)) + … + Sin(PI*1/(N+1))
Smoothed_RSI
Индикатор Smoothed RSISRSI
Индикатор Slow RSI
Normalized_Moving_Average_Slope
Индикатор Normalized Moving Average SlopeMACD_Flat_Trend
Индикатор MACD Flat Trend