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Индикаторы

Median Moving Average - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2387
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.

Для расчета скользящей средней используется сортированный массив цен заданного периода. Из массива цен берется значение с индексом:

  • (N-1)/2 - для нечетного N;
  • ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - для четного N.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Moving Average Candles Moving Average Candles

Скользящая средняя, представленная в виде свечей на графике.

Logarithmic Regression Logarithmic Regression

Канал логарифмической регрессии.

Difference Difference

Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.

RWI RWI

RWI (Random Walk Index) - Индекс случайного блуждания.