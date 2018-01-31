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Median Moving Average - индикатор для MetaTrader 5
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Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.
Для расчета скользящей средней используется сортированный массив цен заданного периода. Из массива цен берется значение с индексом:
- (N-1)/2 - для нечетного N;
- ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - для четного N.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Moving Average Candles
Скользящая средняя, представленная в виде свечей на графике.Logarithmic Regression
Канал логарифмической регрессии.
Difference
Индикатор Difference показывает разницу между текущими ценами и ценами N периодов назад.RWI
RWI (Random Walk Index) - Индекс случайного блуждания.