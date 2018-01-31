Median MA - скользящая средняя, использующая для расчета среднюю цену за заданный период.

Для расчета скользящей средней используется сортированный массив цен заданного периода. Из массива цен берется значение с индексом:

(N-1)/2 - для нечетного N;

- для нечетного N; ([N/2] + [N/2 + 1])/2 - для четного N.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра: