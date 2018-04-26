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IT - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор отображает на графике цены линию тренда Джона Элерса.
Расчет:
Instantaneous Trendline = MVA(Price, Period) + SmoothSlope/2,
где:
SmoothSlope[i] = (Slope[i] + 2*Slope[i-1] + 2*Slope[i-2] + Slope[i-3])/6,
Slope[i] = Price[i] - Price[i-Period+1]
Slope[i] = Price[i] - Price[i-Period+1]
DeleteTradeArrows
Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.Stochastic_Fast
Быстрый стохастик.
CC
Индикатор Cyclic Component Джона Элерса.AwesomeMod
Модифицированный Awesome Oscillator.