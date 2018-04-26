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Индикаторы

IT - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2295
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике цены линию тренда Джона Элерса.

Расчет:

Instantaneous Trendline = MVA(Price, Period) + SmoothSlope/2,

где:

SmoothSlope[i] = (Slope[i] + 2*Slope[i-1] + 2*Slope[i-2] + Slope[i-3])/6,
Slope[i] = Price[i] - Price[i-Period+1]

DeleteTradeArrows DeleteTradeArrows

Удаляет с графика объекты-стрелки, которыми отмечаются сделки на графике. Утилита реализована в виде индикатора, который сам ничего не рисует.

Stochastic_Fast Stochastic_Fast

Быстрый стохастик.

CC CC

Индикатор Cyclic Component Джона Элерса.

AwesomeMod AwesomeMod

Модифицированный Awesome Oscillator.