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Индикаторы

TriMAgen - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1863
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор TriMAgen (Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers) - треугольная скользящая средняя Джона Элерса.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

TriMAgen = SUM / Len2

где:

SUM = сумма SMA(Applied price, Len1) в диапазоне Len2

Len1 = Floor((Period+1.0)/2)

Len2 = Ceil((Period+1.0)/2)

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