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TriMAgen - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор TriMAgen (Triangular Moving Average generalized by J.Ehlers) - треугольная скользящая средняя Джона Элерса.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
TriMAgen = SUM / Len2
где:
SUM = сумма SMA(Applied price, Len1) в диапазоне Len2
Len1 = Floor((Period+1.0)/2)
Len2 = Ceil((Period+1.0)/2)
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