Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
GeoMean_MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1640
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
D_Oscillator
RSI+CCI в одном окне.BB-Decimal
Цветной Bollinger Bands
MACD_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора MACD.AO_Divergence
Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора АО.