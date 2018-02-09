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Индикаторы

GeoMean_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1640
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Простая скользящая средняя, рассчитываемая по методу среднего геометрического.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

D_Oscillator D_Oscillator

RSI+CCI в одном окне.

BB-Decimal BB-Decimal

Цветной Bollinger Bands

MACD_Divergence MACD_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора MACD.

AO_Divergence AO_Divergence

Индикатор ищет и отображает дивергенции на графике пользовательского индикатора АО.