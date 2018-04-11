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HMA - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя Алана Халла (HMA).
Поскольку классическая МА рассчитывается на основании цен на торговый инструмент, полученных на прошедшем периоде, она отстает от текущей ценовой активности. В этом — ее главный недостаток.
А вот индикатор HMA учитывает это ограничение. Скользящая Средняя Халла — это индикатор, который не просто сглаживает ценовые колебания, но и нивелирует запаздывание цены. Такой аналитический инструмент, как Hull Moving Average, справляется с этой проблемой, поскольку его расчет осуществляется посредством извлечения квадратного корня из периода, а не фактически периода, как в расчетах классической МА.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
HMA работает на любом таймфрейме и с любым инструментом.
Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.Interpolation
Полиномиальная интерполяция.