Скользящая средняя Алана Халла (HMA).

Поскольку классическая МА рассчитывается на основании цен на торговый инструмент, полученных на прошедшем периоде, она отстает от текущей ценовой активности. В этом — ее главный недостаток.

А вот индикатор HMA учитывает это ограничение. Скользящая Средняя Халла — это индикатор, который не просто сглаживает ценовые колебания, но и нивелирует запаздывание цены. Такой аналитический инструмент, как Hull Moving Average, справляется с этой проблемой, поскольку его расчет осуществляется посредством извлечения квадратного корня из периода, а не фактически периода, как в расчетах классической МА.