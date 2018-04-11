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Индикаторы

HMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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3899
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Скользящая средняя Алана Халла (HMA).

Поскольку классическая МА рассчитывается на основании цен на торговый инструмент, полученных на прошедшем периоде, она отстает от текущей ценовой активности. В этом — ее главный недостаток.

А вот индикатор HMA учитывает это ограничение. Скользящая Средняя Халла — это индикатор, который не просто сглаживает ценовые колебания, но и нивелирует запаздывание цены. Такой аналитический инструмент, как Hull Moving Average, справляется с этой проблемой, поскольку его расчет осуществляется посредством извлечения квадратного корня из периода, а не фактически периода, как в расчетах классической МА.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

HMA работает на любом таймфрейме и с любым инструментом.

Bollinger Bands N positions v2 Bollinger Bands N positions v2

Сигналы индикатора (iBands, Bollinger Bands). При получении сигнала закрываем противоположные позиции.

Interpolation Interpolation

Полиномиальная интерполяция.

ITrendMA ITrendMA

Мгновенная трендовая линия Дж. Элерса.

LSMA LSMA

Least Square Moving Average - скользящая средняя, рассчитываемая методом наименьших квадратов.