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REMA - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя с методом усреднения Regularized EMA Криса Сэтчвелла.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
REMA[i] = (REMA[i-1]*(1 + 2*Lambda) + Alpha*(Price[i] - REMA[i-1]) - Lambda*REMA[i-2])/(1 + Lambda)
где:
Alpha=2/(Period + 1),
Lambda=0.5.
Lambda=0.5.
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