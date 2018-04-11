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Индикаторы

REMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1544
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Скользящая средняя с методом усреднения Regularized EMA Криса Сэтчвелла.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

REMA[i] = (REMA[i-1]*(1 + 2*Lambda) + Alpha*(Price[i] - REMA[i-1]) - Lambda*REMA[i-2])/(1 + Lambda)

где:

Alpha=2/(Period + 1),
Lambda=0.5.

PVI_Smoothed PVI_Smoothed

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Universal 1.64 Universal 1.64

Универсальный трейлинг позиций и отложенных ордеров.

RMO RMO

Трендовый индикатор Rahul Mohindar Oscillator

Mod_ATR_Trailing_Stop Mod_ATR_Trailing_Stop

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