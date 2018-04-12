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Индикаторы

ILRS_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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(10)
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Интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

ILRS[i] = (N*Sum1 - Sum*Sumy)/(Sum*Sum - N*Sum2) + MVA(I,N)

где:

Sum = N*(N-1)*0.5,
Sum2 = N*(N-1)*(2*N-1)/6,
Sum1 = 1*Price[i-1] + 2*Price[i-2] + … + (N-1)*Price[i-N+1],
Sumy = Price[i] + Price[i-1] + … + Price[i-N+1],
MVA(i,N) – простая скользящая средняя (SMA),
N - Period.

Important_Extremums Important_Extremums

Индикатор значащих экстремумов.

JSmooth_MA JSmooth_MA

Скользящая средняя с типом сглаживания Марка Юрика.

Dominant_Color Dominant_Color

Индикатор доминирующего направления закрытия баров.

Donchain counter Donchain counter

Торговая система на основе индикатора Donchian Channel.