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ILRS_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA).
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
ILRS[i] = (N*Sum1 - Sum*Sumy)/(Sum*Sum - N*Sum2) + MVA(I,N)
где:
Sum = N*(N-1)*0.5,
Sum2 = N*(N-1)*(2*N-1)/6,
Sum1 = 1*Price[i-1] + 2*Price[i-2] + … + (N-1)*Price[i-N+1],
Sumy = Price[i] + Price[i-1] + … + Price[i-N+1],
MVA(i,N) – простая скользящая средняя (SMA),
N - Period.
Sum2 = N*(N-1)*(2*N-1)/6,
Sum1 = 1*Price[i-1] + 2*Price[i-2] + … + (N-1)*Price[i-N+1],
Sumy = Price[i] + Price[i-1] + … + Price[i-N+1],
MVA(i,N) – простая скользящая средняя (SMA),
N - Period.
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