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BTF_ATR - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Three Bigger Time Frame ATR - мультитаймфреймный ATR. Отображает три ATR со старших таймфреймов на текущем графике.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- ATR period - период расчёта ATR
- First ATR timeframe - таймфрейм первого ATR
- Second ATR timeframe - таймфрейм второго ATR
- Third ATR timeframe - таймфрейм третьего ATR
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонные линии, соединяющие два соседних бара данных расчётного таймфрейма
Рис.1. Three Bigger Time Frame ATR. ATR c H1, H3 и H6 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Three Bigger Time Frame ATR. ATR c H1, H3 и H6 на графике H1, Drawing mode = Slope
BTF_BB
Индикатор Bigger Time Frame Bollinger BandsTymen_STARC_Bands
Индикатор Tymen STARC Bands
Multi_ATR_Bands
Индикатор Three ATR Bands with multiple selectionMTF_MA
Индикатор Multitimeframe Moving Average