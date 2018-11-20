CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BTF_ATR - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2243
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Three Bigger Time Frame ATR - мультитаймфреймный ATR. Отображает три ATR со старших таймфреймов на текущем графике.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • ATR period - период расчёта ATR
  • First ATR timeframe - таймфрейм первого ATR
  • Second ATR timeframe - таймфрейм второго ATR
  • Third ATR timeframe - таймфрейм третьего ATR
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонные линии, соединяющие два соседних бара данных расчётного таймфрейма

Рис.1. Three Bigger Time Frame ATR. ATR c H1, H3 и H6 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Three Bigger Time Frame ATR. ATR c H1, H3 и H6 на графике H1, Drawing mode = Slope



BTF_BB BTF_BB

Индикатор Bigger Time Frame Bollinger Bands

Tymen_STARC_Bands Tymen_STARC_Bands

Индикатор Tymen STARC Bands

Multi_ATR_Bands Multi_ATR_Bands

Индикатор Three ATR Bands with multiple selection

MTF_MA MTF_MA

Индикатор Multitimeframe Moving Average