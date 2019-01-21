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Tymen_STARC_Bands - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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Tymen STARC 波带指标 - MA+ATR 波带。

它有七个输入参数:

  • ATR period - ATR 计算周期
  • MA period - 均线计算周期
  • Method - 均线应用类型
  • Applied price - 用于计算的价格
  • ATR coefficient - 外部波带的 ATR 系数
  • ATR middle coefficient - 内部波带的 ATR 系数
  • Show middle lines - 显示中间均线

可用于 Tymen STARC 波带的移动平均线类型：

计算:

Middle = MA
Highest = MA + ATR coefficient * ATR
Top = MA + ATR middle coefficient * ATR
Bottom = MA - ATR middle coefficient * ATR
Lowest = MA - ATR coefficient * ATR

其中:

MA = MovingAverage(Applied price, MA period, Method)
ATR = AverageTrueRange(ATR period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23313

Tymen_STARC_Bands_MTF Tymen_STARC_Bands_MTF

多时间帧 Tymen STARC 波带指标

BTF_BB BTF_BB

更大的时间帧的布林带指标

3TF_Stochastic_Average 3TF_Stochastic_Average

三个时间帧的随机平均指标

3TF_RSI_Average 3TF_RSI_Average

三时间帧 RSI 平均值