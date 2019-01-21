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Tymen STARC 波带指标 - MA+ATR 波带。
它有七个输入参数:
- ATR period - ATR 计算周期
- MA period - 均线计算周期
- Method - 均线应用类型
- Applied price - 用于计算的价格
- ATR coefficient - 外部波带的 ATR 系数
- ATR middle coefficient - 内部波带的 ATR 系数
- Show middle lines - 显示中间均线
可用于 Tymen STARC 波带的移动平均线类型：
- Simple - 简单均线
- Exponential - 指数均线
- Smoothed - 平滑均线
- Linear-Weighted - 线性加权均线
- Wilder Exponential - Welles Wilder 的指数均线
- Sine-Weighted - 正选加权均线
- Triangular - 三角均线
- Least Square - 最小二乘法均线 (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - Hull 的均线 (HMA)
- Zero-Lag Exponential - 最小延迟均线
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - John Ehlers 的趋势线
- Moving Median - 中间均线
- Geometric Mean - 几何均值方法均线
- Regularized EMA by Chris Satchwell - 基于 Chris Satchwell 规范 EMA 方法的均线
- Integral of Linear Regression Slope - 线性回归斜率积分（ILRS MA）
- Combination of LSMA and ILRS - LSMA 和 ILRS 方法组合的均线
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - John Ehlers 的三角均线
- Volume-Weighted - 成交量加权均线
计算:
Middle = MA Highest = MA + ATR coefficient * ATR Top = MA + ATR middle coefficient * ATR Bottom = MA - ATR middle coefficient * ATR Lowest = MA - ATR coefficient * ATR
其中:
MA = MovingAverage(Applied price, MA period, Method) ATR = AverageTrueRange(ATR period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23313
Tymen_STARC_Bands_MTF
多时间帧 Tymen STARC 波带指标BTF_BB
更大的时间帧的布林带指标
3TF_Stochastic_Average
三个时间帧的随机平均指标3TF_RSI_Average
三时间帧 RSI 平均值