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Индикаторы

LSMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2293
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Скользящая средняя, рассчитываемая методом наименьших квадратов.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

LSMA[i]=Sum/L2

где:

Sum[i] = (Period - N)*Price[i] + (Period - N - 1)*Price[i-1] + … + (1 - N)*Price[i-Period+1],
N = (Period + 1)/3,
L2 = Period*(Period + 1)/6

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