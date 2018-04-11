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LSMA - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя, рассчитываемая методом наименьших квадратов.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
LSMA[i]=Sum/L2
где:
Sum[i] = (Period - N)*Price[i] + (Period - N - 1)*Price[i-1] + … + (1 - N)*Price[i-Period+1],
N = (Period + 1)/3,
L2 = Period*(Period + 1)/6
N = (Period + 1)/3,
L2 = Period*(Period + 1)/6
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