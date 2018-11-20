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Tymen_STARC_Bands_MTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands - мультитаймфреймная версия индикатора Tymen STARC Bands. Отображает три индикатора Tymen STARC Bands с разными настройками параметров и таймфреймов на текущем графике.
Имеет двадцать шесть настраиваемых параметров:
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонные линии
- Show middle lines - отображать средние линии Tymen STARC Bands
- Show first Tymen STARC Bands - рисовать первый Tymen STARC Bands
- First bands timeframe - таймфрейм первого Tymen STARC Bands
- First bands ATR period - период расчёта ATR первого Tymen STARC Bands
- First bands MA period - период расчёта MA первого Tymen STARC Bands
- First bands Method - тип MA первого Tymen STARC Bands
- First bands Applied price - цена расчёта MA первого Tymen STARC Bands
- First bands ATR coefficient - коэффициент внешнего ATR первого Tymen STARC Bands
- First bands ATR middle coefficient - коэффициент внутреннего ATR первого Tymen STARC Bands
- Show second Tymen STARC Bands - рисовать второй Tymen STARC Bands
- Second bands timeframe - таймфрейм второго Tymen STARC Bands
- Second bands ATR period - период расчёта ATR второго Tymen STARC Bands
- Second bands MA period - период расчёта MA второго Tymen STARC Bands
- Second bands Method - тип MA второго Tymen STARC Bands
- Second bands Applied price - цена расчёта MA второго Tymen STARC Bands
- Second bands ATR coefficient - коэффициент внешнего ATR второго Tymen STARC Bands
- Second bands ATR middle coefficient - коэффициент внутреннего ATR второго Tymen STARC Bands
- Show third Tymen STARC Bands - рисовать третий Tymen STARC Bands
- Third bands timeframe - таймфрейм третьего Tymen STARC Bands
- Third bands ATR period - период расчёта ATR третьего Tymen STARC Bands
- Third bands MA period- период расчёта MA третьего Tymen STARC Bands
- Third bands Method - тип MA третьего Tymen STARC Bands
- Third bands Applied price - цена расчёта MA третьего Tymen STARC Bands
- Third bands ATR coefficient - коэффициент внешнего ATR третьего Tymen STARC Bands
- Third bands ATR middle coefficient - коэффициент внутреннего ATR третьего Tymen STARC Bands
Типы скользящих средних, которые возможно использовать для каждого из трёх Tymen STARC Bands:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
Рис.1. Multi timeframe Tymen STARC Bands данные H4, H12 и D1 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi timeframe Tymen STARC Bands данные H4, H12 и D1 на графике H1, Drawing mode = Slope
3TF_Stochastic_Average
Индикатор Three timeframes Stochastic Average3TF_RSI_Average
Индикатор Three timeframes RSI Average
Tymen_STARC_Bands
Индикатор Tymen STARC BandsBTF_BB
Индикатор Bigger Time Frame Bollinger Bands