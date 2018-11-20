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Индикаторы

Tymen_STARC_Bands_MTF - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2154
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands - мультитаймфреймная версия индикатора Tymen STARC Bands. Отображает три индикатора Tymen STARC Bands с разными настройками параметров и таймфреймов на текущем графике.

Имеет двадцать шесть настраиваемых параметров:

  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонные линии
  • Show middle lines - отображать средние линии Tymen STARC Bands
  • Show first Tymen STARC Bands - рисовать первый Tymen STARC Bands
  • First bands timeframe - таймфрейм первого Tymen STARC Bands
  • First bands ATR period - период расчёта ATR первого Tymen STARC Bands
  • First bands MA period - период расчёта MA первого Tymen STARC Bands
  • First bands Method - тип MA первого Tymen STARC Bands
  • First bands Applied price - цена расчёта MA первого Tymen STARC Bands
  • First bands ATR coefficient - коэффициент внешнего ATR первого Tymen STARC Bands
  • First bands ATR middle coefficient - коэффициент внутреннего ATR первого Tymen STARC Bands
  • Show second Tymen STARC Bands - рисовать второй Tymen STARC Bands
  • Second bands timeframe - таймфрейм второго Tymen STARC Bands
  • Second bands ATR period - период расчёта ATR второго Tymen STARC Bands
  • Second bands MA period - период расчёта MA второго Tymen STARC Bands
  • Second bands Method - тип MA второго Tymen STARC Bands
  • Second bands Applied price - цена расчёта MA второго Tymen STARC Bands
  • Second bands ATR coefficient - коэффициент внешнего ATR второго Tymen STARC Bands
  • Second bands ATR middle coefficient - коэффициент внутреннего ATR второго Tymen STARC Bands
  • Show third Tymen STARC Bands - рисовать третий Tymen STARC Bands
  • Third bands timeframe - таймфрейм третьего Tymen STARC Bands
  • Third bands ATR period - период расчёта ATR третьего Tymen STARC Bands
  • Third bands MA period- период расчёта MA третьего Tymen STARC Bands
  • Third bands Method - тип MA третьего Tymen STARC Bands
  • Third bands Applied price - цена расчёта MA третьего Tymen STARC Bands
  • Third bands ATR coefficient - коэффициент внешнего ATR третьего Tymen STARC Bands
  • Third bands ATR middle coefficient - коэффициент внутреннего ATR третьего Tymen STARC Bands

Типы скользящих средних, которые возможно использовать для каждого из трёх Tymen STARC Bands:

Рис.1. Multi timeframe Tymen STARC Bands данные H4, H12 и D1 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi timeframe Tymen STARC Bands данные H4, H12 и D1 на графике H1, Drawing mode = Slope


3TF_Stochastic_Average 3TF_Stochastic_Average

Индикатор Three timeframes Stochastic Average

3TF_RSI_Average 3TF_RSI_Average

Индикатор Three timeframes RSI Average

Tymen_STARC_Bands Tymen_STARC_Bands

Индикатор Tymen STARC Bands

BTF_BB BTF_BB

Индикатор Bigger Time Frame Bollinger Bands