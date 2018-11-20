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Индикаторы

BTF_BB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2421
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
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Индикатор Bigger Time Frame Bollinger Bands отображает данные индикатора Bolinger Bands со старшего таймфрейма на текущем.

Имеет девять настраиваемых параметров:

  • BB period - период расчёта Bollinger Bands
  • BB deviation - значение отклонения Bollinger Bands
  • BB applied price - цена расчёта Bollinger Bands
  • BB timeframe - отображаемый таймфрейм Bollinger Bands
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps -лесенкой
    • Slope - наклонные линии между соседними барами рассчитываемого таймфрейма
  • Show middle lines - отображать среднюю линию Bollinger Bands (Yes/No)
  • Show alerts - отображать алерты (Yes/No)
  • Send mails - отсылать e-mail сообщения (Yes/No)
  • Send push-notifications отсылать push-оповещения (Yes/No)

Сигналы отсылаются при выходе текущей цены Close за пределы верхней или нижней огибающих Bollinger Bands

Рис.1. Bigger Time Frame Bollinger Bands, Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Bigger Time Frame Bollinger Bands, Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Slope


Рис.3. Bigger Time Frame Bollinger Bands, Данные H8 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.4. Bigger Time Frame Bollinger Bands, Данные H8 на графике H1, Drawing mode = Slope

Tymen_STARC_Bands Tymen_STARC_Bands

Индикатор Tymen STARC Bands

Tymen_STARC_Bands_MTF Tymen_STARC_Bands_MTF

Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands

BTF_ATR BTF_ATR

Индикатор Three Bigger Time Frame ATR

Multi_ATR_Bands Multi_ATR_Bands

Индикатор Three ATR Bands with multiple selection