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BTF_BB - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Bigger Time Frame Bollinger Bands отображает данные индикатора Bolinger Bands со старшего таймфрейма на текущем.
Имеет девять настраиваемых параметров:
- BB period - период расчёта Bollinger Bands
- BB deviation - значение отклонения Bollinger Bands
- BB applied price - цена расчёта Bollinger Bands
- BB timeframe - отображаемый таймфрейм Bollinger Bands
- Drawing mode - режим рисования
- Steps -лесенкой
- Slope - наклонные линии между соседними барами рассчитываемого таймфрейма
- Show middle lines - отображать среднюю линию Bollinger Bands (Yes/No)
- Show alerts - отображать алерты (Yes/No)
- Send mails - отсылать e-mail сообщения (Yes/No)
- Send push-notifications отсылать push-оповещения (Yes/No)
Сигналы отсылаются при выходе текущей цены Close за пределы верхней или нижней огибающих Bollinger Bands
Рис.1. Bigger Time Frame Bollinger Bands, Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Bigger Time Frame Bollinger Bands, Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Slope
Рис.3. Bigger Time Frame Bollinger Bands, Данные H8 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.4. Bigger Time Frame Bollinger Bands, Данные H8 на графике H1, Drawing mode = Slope
Индикатор Tymen STARC BandsTymen_STARC_Bands_MTF
Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands
Индикатор Three Bigger Time Frame ATRMulti_ATR_Bands
Индикатор Three ATR Bands with multiple selection