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Индикаторы

3TF_Stochastic_Average - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1756
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(14)
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Индикатор-осциллятор Three timeframes Stochastic Average - отображает в отдельном окне три индикатора Stochastic Oscillator с заданных таймфреймов и их среднее значение.

Имеет двенадцать настраиваемых параметров:

  • Stochastic %K period - период расчёта линии %K стохастика
  • Stochastic %D period - период расчёта линии %D стохастика
  • Stochastic Slowing - период замедления стохастика
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонные линии
  • First Stochastic timeframe - таймфрейм первого стохастика
  • Second Stochastic timeframe - таймфрейм второго стохастика
  • Third Stochastic timeframe - таймфрейм третьего стохастика
  • Show first Stochastic - показывать первый стохастик
  • Show second Stochastic - показывать второй стохастик
  • Show third Stochastic - показывать третий стохастик

Рис.1. Three timeframes Stochastic Average, данные H4, H8 и D1 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Three timeframes Stochastic Average, данные H4, H8 и D1 на графике H1, Drawing mode = Slope


3TF_RSI_Average 3TF_RSI_Average

Индикатор Three timeframes RSI Average

PWMA_MTF PWMA_MTF

Индикатор Multi Time Frame Power Weighted Moving Average

Tymen_STARC_Bands_MTF Tymen_STARC_Bands_MTF

Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands

Tymen_STARC_Bands Tymen_STARC_Bands

Индикатор Tymen STARC Bands