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3TF_Stochastic_Average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Three timeframes Stochastic Average - отображает в отдельном окне три индикатора Stochastic Oscillator с заданных таймфреймов и их среднее значение.
Имеет двенадцать настраиваемых параметров:
- Stochastic %K period - период расчёта линии %K стохастика
- Stochastic %D period - период расчёта линии %D стохастика
- Stochastic Slowing - период замедления стохастика
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонные линии
- First Stochastic timeframe - таймфрейм первого стохастика
- Second Stochastic timeframe - таймфрейм второго стохастика
- Third Stochastic timeframe - таймфрейм третьего стохастика
- Show first Stochastic - показывать первый стохастик
- Show second Stochastic - показывать второй стохастик
- Show third Stochastic - показывать третий стохастик
Рис.1. Three timeframes Stochastic Average, данные H4, H8 и D1 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Three timeframes Stochastic Average, данные H4, H8 и D1 на графике H1, Drawing mode = Slope
3TF_RSI_Average
Индикатор Three timeframes RSI AveragePWMA_MTF
Индикатор Multi Time Frame Power Weighted Moving Average
Tymen_STARC_Bands_MTF
Индикатор Multi timeframe Tymen STARC BandsTymen_STARC_Bands
Индикатор Tymen STARC Bands