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WMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор WMA (Wilders Smoothing Average) - скользящая средняя Уэллса Уайлдера.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
WMA = (Applied price - PrevWMA) * k + PrevWMA
где:
k = 1/Period
Advanced_Fractal_On_MA
Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.Anchored_Momentum
Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.
Twiggs_Money_Flow
Twiggs Money Flow - индикатор Коллина Твиггса, использует для расчетов скользящую среднюю Уэллса Уайлдера.STPMT
Индикатор STPMT (Medium Term Weighted Stochastics) - среднесрочный взвешенный стохастик.