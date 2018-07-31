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Индикаторы

WMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2505
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор WMA (Wilders Smoothing Average) - скользящая средняя Уэллса Уайлдера.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

WMA = (Applied price - PrevWMA) * k + PrevWMA

где:

k = 1/Period

Advanced_Fractal_On_MA Advanced_Fractal_On_MA

Сигнальный индикатор Advanced Fractal On MA выполняет поиск фракталов линии скользящей средней. Использует две скользящие средние для поиска верхних и нижних фракталов.

Anchored_Momentum Anchored_Momentum

Индикатор Anchored Momentum был разработан Руди Стэфенелом (Rudy Stefenel) и впервые представлен в журнале "Technical analysis of Stocks and Commodities" в 1998 году.

Twiggs_Money_Flow Twiggs_Money_Flow

Twiggs Money Flow - индикатор Коллина Твиггса, использует для расчетов скользящую среднюю Уэллса Уайлдера.

STPMT STPMT

Индикатор STPMT (Medium Term Weighted Stochastics) - среднесрочный взвешенный стохастик.