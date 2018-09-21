Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZeroLagEMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1858
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Zero-Lag Exponential Moving Average - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта
- Applied price - цена расчёта
Расчёт:
ZeroLagEMA = Alpha * (2.0*AppliedPrice-LagAppliedPrice) + (1.0-Alpha) * PrevZeroLagEMA
где:
Alpha = 2.0 / (Period+1)
Lag = Ceil((Period-1)/2.0)
LagAppliedPrice - AppliedPrice на баре Lag
Heiken_Ashi_Zone_Trade
Индикатор Heiken Ashi Zone TradeInternal_Strength
Индикатор Internal Strength
Zero_Lag_RSI
Индикатор Zero Lag RSITrend_Signal
Индикатор Trend Signal