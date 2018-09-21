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Индикаторы

ZeroLagEMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1858
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Zero-Lag Exponential Moving Average - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта
  • Applied price - цена расчёта

Расчёт:

ZeroLagEMA = Alpha * (2.0*AppliedPrice-LagAppliedPrice) + (1.0-Alpha) * PrevZeroLagEMA

где:

Alpha = 2.0 / (Period+1)
Lag = Ceil((Period-1)/2.0)
LagAppliedPrice - AppliedPrice на баре Lag






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Internal_Strength Internal_Strength

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