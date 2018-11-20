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3TF_RSI_Average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Three timeframes RSI Average - отображает в отдельном окне три индикатора Relative Strength Index с заданных таймфреймов и их среднее значение.
Имеет десять настраиваемых параметров:
- RSI period - период расчёта RSI
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонные линии
- First RSI timeframe - таймфрейм первого RSI
- Second RSI timeframe - таймфрейм второго RSI
- Third RSI timeframe - таймфрейм третьего RSI
- Show first RSI - показывать первый RSI
- Show second RSI - показывать второй RSI
- Show third RSI - показывать третий RSI
Рис.1. Three timeframes RSI Average, данные H4, H8 и D1 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Three timeframes RSI Average, данные H4, H8 и D1 на графике H1, Drawing mode = Slope
PWMA_MTF
Индикатор Multi Time Frame Power Weighted Moving AverageMTF_RSI
Индикатор Multi timeframes RSI
3TF_Stochastic_Average
Индикатор Three timeframes Stochastic AverageTymen_STARC_Bands_MTF
Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands