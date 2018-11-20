Индикатор Three timeframes RSI Average - отображает в отдельном окне три индикатора Relative Strength Index с заданных таймфреймов и их среднее значение.

Имеет десять настраиваемых параметров:

RSI period - период расчёта RSI

- период расчёта RSI Overbought - уровень перекупленности

- уровень перекупленности Oversold - уровень перепроданности

- уровень перепроданности Drawing mode - режим рисования

- режим рисования Steps - лесенкой

- лесенкой

Slope - наклонные линии

- наклонные линии First RSI timeframe - таймфрейм первого RSI

- таймфрейм первого RSI Second RSI timeframe - таймфрейм второго RSI

- таймфрейм второго RSI Third RSI timeframe - таймфрейм третьего RSI

- таймфрейм третьего RSI Show first RSI - показывать первый RSI

- показывать первый RSI Show second RSI - показывать второй RSI

- показывать второй RSI Show third RSI - показывать третий RSI