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Индикаторы

3TF_RSI_Average - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1945
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Three timeframes RSI Average - отображает в отдельном окне три индикатора Relative Strength Index с заданных таймфреймов и их среднее значение.

Имеет десять настраиваемых параметров:

  • RSI period - период расчёта RSI
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонные линии
  • First RSI timeframe - таймфрейм первого RSI
  • Second RSI timeframe - таймфрейм второго RSI
  • Third RSI timeframe - таймфрейм третьего RSI
  • Show first RSI - показывать первый RSI
  • Show second RSI - показывать второй RSI
  • Show third RSI - показывать третий RSI

Рис.1. Three timeframes RSI Average, данные H4, H8 и D1 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Three timeframes RSI Average, данные H4, H8 и D1 на графике H1, Drawing mode = Slope


PWMA_MTF PWMA_MTF

Индикатор Multi Time Frame Power Weighted Moving Average

MTF_RSI MTF_RSI

Индикатор Multi timeframes RSI

3TF_Stochastic_Average 3TF_Stochastic_Average

Индикатор Three timeframes Stochastic Average

Tymen_STARC_Bands_MTF Tymen_STARC_Bands_MTF

Индикатор Multi timeframe Tymen STARC Bands