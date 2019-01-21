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Tymen_STARC_Bands_MTF - MetaTrader 5脚本
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多时间帧 Tymen STARC 波带是一款 Tymen STARC 波带 指标的多时间帧版本。 在当前图表上显示三个不同参数和时间帧的 Tymen STARC 波带 指标。
它有二十六个输入参数:
- Drawing mode - 指标绘制类型
- Steps - 作为梯度
- Slope - 斜线
- Show middle lines - 显示 Tymen STARC 波带中线
- Show first Tymen STARC Bands - 绘制第一个 Tymen STARC 波带指标
- First bands timeframe - 第一个 Tymen STARC 波带指标的时间帧
- First bands ATR period - 第一个 Tymen STARC 波带的 ATR 计算周期
- First bands MA period - 第一个 Tymen STARC 波带的均线计算周期
- First bands Method - 第一个 Tymen STARC 波带的均线类型
- First bands Applied price - 第一个 Tymen STARC 波带的均线计算价格
- First bands ATR coefficient - 第一个 Tymen STARC 波带的外部 ATR 周期
- First bands ATR middle coefficient - 第一个 Tymen STARC 波带的内部 ATR 周期
- Show second Tymen STARC Bands - 绘制第二个 Tymen STARC 波带指标
- Second bands timeframe - 第二个 Tymen STARC 波带指标的时间帧
- Second bands ATR period - 第二个 Tymen STARC 波带的 ATR 计算周期
- Second bands MA period - 第二个 Tymen STARC 波带的均线计算周期
- Second bands Method - 第二个 Tymen STARC 波带的均线类型
- Second bands Applied price - 第二个 Tymen STARC 波带的均线计算价格
- Second bands ATR coefficient - 第二个 Tymen STARC 波带的外部 ATR 周期
- Second bands ATR middle coefficient - 第二个 Tymen STARC 波带的内部 ATR 周期
- Show third Tymen STARC Bands - 绘制第三个 Tymen STARC 波带指标
- Third bands timeframe - 第三个 Tymen STARC 波带指标的时间帧
- Third bands ATR period - 第三个 Tymen STARC 波带的 ATR 计算周期
- Third bands MA period- 第三个 Tymen STARC 波带的均线计算周期
- Third bands Method - 第三个 Tymen STARC 波带的均线类型
- Third bands Applied price - 第三个 Tymen STARC 波带的均线计算价格
- Third bands ATR coefficient - 第三个 Tymen STARC 波带的外部 ATR 周期
- Third bands ATR middle coefficient - 第三个 Tymen STARC 波带的内部 ATR 周期
移动平均线的类型，可用于三个 Tymen STARC 波带中的任一个：
- Simple - 简单均线
- Exponential - 指数均线
- Smoothed - 平滑均线
- Linear-Weighted - 线性加权均线
- Wilder Exponential - Welles Wilder 的指数均线
- Sine-Weighted - 正选加权均线
- Triangular - 三角均线
- Least Square - 最小二乘法均线 (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - Hull 的均线 (HMA)
- Zero-Lag Exponential - 最小延迟均线
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - John Ehlers 的趋势线
- Moving Median - 中间均线
- Geometric Mean - 几何均值方法均线
- Regularized EMA by Chris Satchwell - 基于 Chris Satchwell 规范 EMA 方法的均线
- Integral of Linear Regression Slope - 线性回归斜率积分（ILRS MA）
- Combination of LSMA and ILRS - LSMA 和 ILRS 方法组合的均线
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - John Ehlers 的三角均线
- Volume-Weighted - 成交量加权均线
图例1. 多时间帧 Tymen STARC 波带，在 H1 图表上的 H4，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Steps
图例2. 多时间帧 Tymen STARC 波带，在 H1 图表上的 H4，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23312
Tymen_STARC_Bands
Tymen STARC 波带指标3TF_Stochastic_Average
三个时间帧的随机平均指标