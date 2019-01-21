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Tymen_STARC_Bands_MTF - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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(13)
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多时间帧 Tymen STARC 波带是一款 Tymen STARC 波带 指标的多时间帧版本。 在当前图表上显示三个不同参数和时间帧的 Tymen STARC 波带 指标。

它有二十六个输入参数:

  • Drawing mode - 指标绘制类型
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 斜线
  • Show middle lines - 显示 Tymen STARC 波带中线
  • Show first Tymen STARC Bands - 绘制第一个 Tymen STARC 波带指标
  • First bands timeframe - 第一个 Tymen STARC 波带指标的时间帧
  • First bands ATR period - 第一个 Tymen STARC 波带的 ATR 计算周期
  • First bands MA period - 第一个 Tymen STARC 波带的均线计算周期
  • First bands Method - 第一个 Tymen STARC 波带的均线类型
  • First bands Applied price - 第一个 Tymen STARC 波带的均线计算价格
  • First bands ATR coefficient - 第一个 Tymen STARC 波带的外部 ATR 周期
  • First bands ATR middle coefficient - 第一个 Tymen STARC 波带的内部 ATR 周期
  • Show second Tymen STARC Bands - 绘制第二个 Tymen STARC 波带指标
  • Second bands timeframe - 第二个 Tymen STARC 波带指标的时间帧
  • Second bands ATR period - 第二个 Tymen STARC 波带的 ATR 计算周期
  • Second bands MA period - 第二个 Tymen STARC 波带的均线计算周期
  • Second bands Method - 第二个 Tymen STARC 波带的均线类型
  • Second bands Applied price - 第二个 Tymen STARC 波带的均线计算价格
  • Second bands ATR coefficient - 第二个 Tymen STARC 波带的外部 ATR 周期
  • Second bands ATR middle coefficient - 第二个 Tymen STARC 波带的内部 ATR 周期
  • Show third Tymen STARC Bands - 绘制第三个 Tymen STARC 波带指标
  • Third bands timeframe - 第三个 Tymen STARC 波带指标的时间帧
  • Third bands ATR period - 第三个 Tymen STARC 波带的 ATR 计算周期
  • Third bands MA period- 第三个 Tymen STARC 波带的均线计算周期
  • Third bands Method - 第三个 Tymen STARC 波带的均线类型
  • Third bands Applied price - 第三个 Tymen STARC 波带的均线计算价格
  • Third bands ATR coefficient - 第三个 Tymen STARC 波带的外部 ATR 周期
  • Third bands ATR middle coefficient - 第三个 Tymen STARC 波带的内部 ATR 周期

移动平均线的类型，可用于三个 Tymen STARC 波带中的任一个：

图例1. 多时间帧 Tymen STARC 波带，在 H1 图表上的 H4，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Steps


图例2. 多时间帧 Tymen STARC 波带，在 H1 图表上的 H4，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Slope


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23312

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