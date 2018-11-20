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Индикаторы

Multi_ATR_Bands - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3760
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Индикатор Three ATR Bands with multiple selection представляет собой набор из трёх индикаторов ATR Bands с возможностью изменения параметров для каждого из них.

Имеет девятнадцать настраиваемых параметров:

  • Show middle lines - отображать среднюю линию ATR Bands (Yes/No)
  • Show first ATR Bands - отображать первый индикатор ATR Bands (Yes/No)
  • First ATR period - период расчёта ATR первого ATR Bands
  • First MA period - период расчёта MA первого ATR Bands (средняя линия)
  • First MA type - тип MA первого ATR Bands
  • First applied price - цена расчёта MA первого ATR Bands
  • First bands multiplier - множитель ATR первого ATR Bands
  • Show second ATR Bands - отображать второй индикатор ATR Bands (Yes/No)
  • Second ATR period - период расчёта ATR второго ATR Bands
  • Second MA period - период расчёта MA второго ATR Bands (средняя линия)
  • Second MA type - тип MA второго ATR Bands
  • Second applied price - цена расчёта MA второго ATR Bands
  • Second bands multiplier - множитель ATR второго ATR Bands
  • Show third ATR Bands - отображать третий индикатор ATR Bands (Yes/No)
  • Third ATR period - период расчёта ATR третьего ATR Bands
  • Third MA period - период расчёта MA третьего ATR Bands (средняя линия)
  • Third MA type - тип MA третьего ATR Bands
  • Third applied price - цена расчёта MA третьего ATR Bands
  • Third bands multiplier - множитель ATR третьего ATR Bands

Типы скользящих средних, которые возможно использовать для каждого из трёх ATR Bands:

Расчёт:

Top = Middle + ATR * Multiplier

Bottom = Middle - ATR * Multiplier

Middle = MA(Applied price, MA period, MA type)

Так как имеется возможность широкой настройки параметров линий индикатора, он удобен при торговле на отбой от экстремальных значений.

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