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Multi_ATR_Bands - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Three ATR Bands with multiple selection представляет собой набор из трёх индикаторов ATR Bands с возможностью изменения параметров для каждого из них.
Имеет девятнадцать настраиваемых параметров:
- Show middle lines - отображать среднюю линию ATR Bands (Yes/No)
- Show first ATR Bands - отображать первый индикатор ATR Bands (Yes/No)
- First ATR period - период расчёта ATR первого ATR Bands
- First MA period - период расчёта MA первого ATR Bands (средняя линия)
- First MA type - тип MA первого ATR Bands
- First applied price - цена расчёта MA первого ATR Bands
- First bands multiplier - множитель ATR первого ATR Bands
- Show second ATR Bands - отображать второй индикатор ATR Bands (Yes/No)
- Second ATR period - период расчёта ATR второго ATR Bands
- Second MA period - период расчёта MA второго ATR Bands (средняя линия)
- Second MA type - тип MA второго ATR Bands
- Second applied price - цена расчёта MA второго ATR Bands
- Second bands multiplier - множитель ATR второго ATR Bands
- Show third ATR Bands - отображать третий индикатор ATR Bands (Yes/No)
- Third ATR period - период расчёта ATR третьего ATR Bands
- Third MA period - период расчёта MA третьего ATR Bands (средняя линия)
- Third MA type - тип MA третьего ATR Bands
- Third applied price - цена расчёта MA третьего ATR Bands
- Third bands multiplier - множитель ATR третьего ATR Bands
Типы скользящих средних, которые возможно использовать для каждого из трёх ATR Bands:
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
Расчёт:
Top = Middle + ATR * Multiplier
Bottom = Middle - ATR * Multiplier
Middle = MA(Applied price, MA period, MA type)
Так как имеется возможность широкой настройки параметров линий индикатора, он удобен при торговле на отбой от экстремальных значений.
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