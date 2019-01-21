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'三条多个选择的 ATR 波带' 是由三条 ATR 波段指标组成的指标，每个指标均有可调参数。
它有十九个输入参数:
- Show middle lines - 显示中间的 ATR 波带 (Yes/No)
- Show first ATR Bands - 显示第一条 ATR 波带指标 (Yes/No)
- First ATR period - 第一条 ATR 波带的 ATR 计算周期
- First MA period - 第一条 ATR 波带 (中间线) 的均线计算周期
- First MA type - 第一条 ATR 波带的均线类型
- First applied price - 第一条 ATR 波带的均线计算价格
- First bands multiplier - 第一条 ATR 波带的 ATR 乘数
- Show second ATR Bands - 显示第二条 ATR 波带指标 (Yes/No)
- Second ATR period - 第二条 ATR 波带的 ATR 计算周期
- Second MA period - 第二条 ATR 波带 (中间线) 的均线计算周期
- Second MA type - 第二条 ATR 波带的均线类型
- Second applied price - 第二条 ATR 波带的均线计算价格
- Second bands multiplier - 第二条 ATR 波带的 ATR 乘数
- Show third ATR Bands - 显示第三条 ATR 波带指标 (Yes/No)
- Third ATR period - 第三条 ATR 波带的 ATR 计算周期
- Third MA period - 第三条 ATR 波带 (中间线) 的均线计算周期
- Third MA type - 第三条 ATR 波带的均线类型
- Third applied price - 第三条 ATR 波带的均线计算价格
- Third bands multiplier - 第三条 ATR 波带的 ATR 乘数
移动平均线的类型，可用于三条 ATR 波带中的每一个:
- Simple - 简单均线
- Exponential - 指数均线
- Smoothed - 平滑均线
- Linear-Weighted - 线性加权均线
- Wilder Exponential - Welles Wilder 的指数均线
- Sine-Weighted - 正选加权均线
- Triangular - 三角均线
- Least Square - 最小二乘法均线 (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - Hull 的均线 (HMA)
- Zero-Lag Exponential - 最小延迟均线
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - John Ehlers 的趋势线
- Moving Median - 中间均线
- Geometric Mean - 几何均值方法均线
- Regularized EMA by Chris Satchwell - 基于 Chris Satchwell 规范 EMA 方法的均线
- Integral of Linear Regression Slope - 线性回归斜率积分（ILRS MA）
- Combination of LSMA and ILRS - LSMA 和 ILRS 方法组合的均线
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - John Ehlers 的三角均线
- Volume-Weighted - 成交量加权均线
计算:
Top = Middle + ATR * Multiplier
Bottom = Middle - ATR * Multiplier
Middle = MA(Applied price, MA period, MA type)
由于该指标提供了调整指标线的广泛选项，因此可以方便地从极值进行回滚交易。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23304
Donchian_Oscillator
唐奇安（Donchian）振荡器指标MTF_MA
多时间帧的移动平均线指标