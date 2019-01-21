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Multi_ATR_Bands - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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'三条多个选择的 ATR 波带' 是由三条 ATR 波段指标组成的指标，每个指标均有可调参数。

它有十九个输入参数:

  • Show middle lines - 显示中间的 ATR 波带 (Yes/No)
  • Show first ATR Bands - 显示第一条 ATR 波带指标 (Yes/No)
  • First ATR period - 第一条 ATR 波带的 ATR 计算周期
  • First MA period - 第一条 ATR 波带 (中间线) 的均线计算周期
  • First MA type - 第一条 ATR 波带的均线类型
  • First applied price - 第一条 ATR 波带的均线计算价格
  • First bands multiplier - 第一条 ATR 波带的 ATR 乘数
  • Show second ATR Bands - 显示第二条 ATR 波带指标 (Yes/No)
  • Second ATR period - 第二条 ATR 波带的 ATR 计算周期
  • Second MA period - 第二条 ATR 波带 (中间线) 的均线计算周期
  • Second MA type - 第二条 ATR 波带的均线类型
  • Second applied price - 第二条 ATR 波带的均线计算价格
  • Second bands multiplier - 第二条 ATR 波带的 ATR 乘数
  • Show third ATR Bands - 显示第三条 ATR 波带指标 (Yes/No)
  • Third ATR period - 第三条 ATR 波带的 ATR 计算周期
  • Third MA period - 第三条 ATR 波带 (中间线) 的均线计算周期
  • Third MA type - 第三条 ATR 波带的均线类型
  • Third applied price - 第三条 ATR 波带的均线计算价格
  • Third bands multiplier - 第三条 ATR 波带的 ATR 乘数

移动平均线的类型，可用于三条 ATR 波带中的每一个:

计算:

Top = Middle + ATR * Multiplier  


Bottom = Middle - ATR * Multiplier  


Middle = MA(Applied price, MA period, MA type)

由于该指标提供了调整指标线的广泛选项，因此可以方便地从极值进行回滚交易。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23304

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