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MTF_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multitimeframe Moving Average - мультитаймфреймная скользящая средняя.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Method - метод расчёта
- Applied price - цена расчёта
- Timeframe - таймфрейм расчёта
- Drawing mode - режим рисования линии
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями, соединяющими данные соседних баров расчётного таймфрейма
Рис.1. Multitimeframe Moving Average. Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multitimeframe Moving Average. Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Slope
Multi_ATR_Bands
Индикатор Three ATR Bands with multiple selectionBTF_ATR
Индикатор Three Bigger Time Frame ATR
Donchian_Oscillator
Индикатор Donchian OscillatorElders_Safe_Zone_MTF
Индикатор Multi timeframe Elder's Safe Zone