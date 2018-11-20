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Индикаторы

MTF_MA - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2615
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор Multitimeframe Moving Average - мультитаймфреймная скользящая средняя.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Method - метод расчёта
  • Applied price - цена расчёта
  • Timeframe - таймфрейм расчёта
  • Drawing mode - режим рисования линии
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями, соединяющими данные соседних баров расчётного таймфрейма

Рис.1. Multitimeframe Moving Average. Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multitimeframe Moving Average. Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Slope





Multi_ATR_Bands Multi_ATR_Bands

Индикатор Three ATR Bands with multiple selection

BTF_ATR BTF_ATR

Индикатор Three Bigger Time Frame ATR

Donchian_Oscillator Donchian_Oscillator

Индикатор Donchian Oscillator

Elders_Safe_Zone_MTF Elders_Safe_Zone_MTF

Индикатор Multi timeframe Elder's Safe Zone