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Индикаторы

Donchian_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2162
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Индикатор Donchian Oscillator - осциллятор отношения цены и канала Дончиана. Если текущая цена Close выше канала дончиана, рисуется столбец гистограммы с положительным значением, равным расстоянию от цены до верхней границы канала. Если текущая цена Close ниже канала дончиана, рисуется столбец гистограммы с отрицательным значением, равным расстоянию от нижней границы канала до цены.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта канала Дончиана

Расчёт:

  • Если Close > Max
    Зелёный стобец гистограммы, равный Close - Max
  • Если Close < Min
    Красный стобец гистограммы, равный Close - Min

где:

Max, Min - максимальное High и минимальное Low в диапазоне Period

MTF_MA MTF_MA

Индикатор Multitimeframe Moving Average

Multi_ATR_Bands Multi_ATR_Bands

Индикатор Three ATR Bands with multiple selection

Elders_Safe_Zone_MTF Elders_Safe_Zone_MTF

Индикатор Multi timeframe Elder's Safe Zone

MFI_normalized MFI_normalized

Индикатор MFI normalized