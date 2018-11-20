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Donchian_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Donchian Oscillator - осциллятор отношения цены и канала Дончиана. Если текущая цена Close выше канала дончиана, рисуется столбец гистограммы с положительным значением, равным расстоянию от цены до верхней границы канала. Если текущая цена Close ниже канала дончиана, рисуется столбец гистограммы с отрицательным значением, равным расстоянию от нижней границы канала до цены.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта канала Дончиана
Расчёт:
- Если Close > Max
Зелёный стобец гистограммы, равный Close - Max
- Если Close < Min
Красный стобец гистограммы, равный Close - Min
где:
Max, Min - максимальное High и минимальное Low в диапазоне Period
MTF_MA
Индикатор Multitimeframe Moving AverageMulti_ATR_Bands
Индикатор Three ATR Bands with multiple selection
Elders_Safe_Zone_MTF
Индикатор Multi timeframe Elder's Safe ZoneMFI_normalized
Индикатор MFI normalized