Индикатор Donchian Oscillator - осциллятор отношения цены и канала Дончиана. Если текущая цена Close выше канала дончиана, рисуется столбец гистограммы с положительным значением, равным расстоянию от цены до верхней границы канала. Если текущая цена Close ниже канала дончиана, рисуется столбец гистограммы с отрицательным значением, равным расстоянию от нижней границы канала до цены.

Имеет один настраиваемый параметр:

Period - период расчёта канала Дончиана