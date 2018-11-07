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Индикаторы

Extent - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2342
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Extent отображает в виде цветной гистограммы разницу между скользящей средней и ценой.

Имеет четыре настраиваемых параметра:


Intraday_Intensity_Open_Form Intraday_Intensity_Open_Form

Индикатор Intraday Intensity Open Form

Key_Reversal Key_Reversal

Индикатор Key Reversal

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

Индикатор Ultimate Oscillator

OHLC_Volume_Histo OHLC_Volume_Histo

Индикатор OHLC Volume Histogram