Паттерн Key Reversal (ключевой разворот) похож на петтерн Price Action "Поглощение" (Engulfing pattern), и состоит из трёх баров - два трендовых и третий ключевой, который должен поглощать своим телом предыдущий - второй бар.

Данный индикатор реализует упрощённую схему данного паттерна: Бычий Key Reversal - два медвежьих бара и третий (ключевой) бычий, цена закрытия которого выше High предыдущего - второго бара.

Медвежий Key Reversal - два бычьих бара и третий (ключевой) медвежий, цена закрытия которого ниже Low предыдущего - второго бара.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Trend detection period - количество баров, предшествующих ключевому

- количество баров, предшествующих ключевому Use trend detection filter - использовать фильтр тренда (учитывать бары перед ключевым) (Yes/No)

- использовать фильтр тренда (учитывать бары перед ключевым) (Yes/No) Show alerts - показывать алерты (Yes/No)



- показывать алерты (Yes/No) Send mails - отправлять сигналы на e-mail (Yes/No)

- отправлять сигналы на e-mail (Yes/No) Send push-notifications - отправлять push-уведомления на мобильное устройство (Yes/No)

Если фильтр Use trend detection filter отключен, то в паттерне используется только ключевой бар.

