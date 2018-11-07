CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Key_Reversal - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5024
Рейтинг:
(48)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Паттерн Key Reversal (ключевой разворот) похож на петтерн Price Action "Поглощение" (Engulfing pattern), и состоит из трёх баров - два трендовых и третий ключевой, который должен поглощать своим телом предыдущий - второй бар.

Данный индикатор реализует упрощённую схему данного паттерна:

  • Бычий Key Reversal - два медвежьих бара и третий (ключевой) бычий, цена закрытия которого выше High предыдущего - второго бара.
  • Медвежий Key Reversal - два бычьих бара и третий (ключевой) медвежий, цена закрытия которого ниже Low предыдущего - второго бара.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Trend detection period - количество баров, предшествующих ключевому
  • Use trend detection filter - использовать фильтр тренда (учитывать бары перед ключевым) (Yes/No)
  • Show alerts - показывать алерты (Yes/No)
  • Send mails - отправлять сигналы на e-mail (Yes/No)
  • Send push-notifications - отправлять push-уведомления на мобильное устройство (Yes/No)

Если фильтр Use trend detection filter отключен, то в паттерне используется только ключевой бар.



MA_Slope MA_Slope

Индикатор MA Slope

MA_Trend MA_Trend

Индикатор MA Trend

Intraday_Intensity_Open_Form Intraday_Intensity_Open_Form

Индикатор Intraday Intensity Open Form

Extent Extent

Индикатор Extent