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Key_Reversal - индикатор для MetaTrader 5
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Паттерн Key Reversal (ключевой разворот) похож на петтерн Price Action "Поглощение" (Engulfing pattern), и состоит из трёх баров - два трендовых и третий ключевой, который должен поглощать своим телом предыдущий - второй бар.
Данный индикатор реализует упрощённую схему данного паттерна:
- Бычий Key Reversal - два медвежьих бара и третий (ключевой) бычий, цена закрытия которого выше High предыдущего - второго бара.
- Медвежий Key Reversal - два бычьих бара и третий (ключевой) медвежий, цена закрытия которого ниже Low предыдущего - второго бара.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Trend detection period - количество баров, предшествующих ключевому
- Use trend detection filter - использовать фильтр тренда (учитывать бары перед ключевым) (Yes/No)
- Show alerts - показывать алерты (Yes/No)
- Send mails - отправлять сигналы на e-mail (Yes/No)
- Send push-notifications - отправлять push-уведомления на мобильное устройство (Yes/No)
Если фильтр Use trend detection filter отключен, то в паттерне используется только ключевой бар.
Intraday_Intensity_Open_Form
Индикатор Intraday Intensity Open FormExtent
Индикатор Extent