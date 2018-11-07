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Intraday_Intensity_Open_Form - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор внутридневной интенсивности Intraday Intensity Open Form.
Настраиваемых параметров не имеет.
Расчёт:
Intensity = PrevIntensity + (2.0 * Close - High - Low) / Vol
где:
Vol = (High - Low) * Volume
Volume - тиковый объём
Key_Reversal
Индикатор Key ReversalMA_Slope
Индикатор MA Slope
Extent
Индикатор ExtentUltimate_Oscillator
Индикатор Ultimate Oscillator