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Индикаторы

Intraday_Intensity_Open_Form - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1721
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор внутридневной интенсивности Intraday Intensity Open Form.

Настраиваемых параметров не имеет.

Расчёт:

Intensity = PrevIntensity + (2.0 * Close - High - Low) / Vol

где:

Vol = (High - Low) * Volume
Volume - тиковый объём

Key_Reversal Key_Reversal

Индикатор Key Reversal

MA_Slope MA_Slope

Индикатор MA Slope

Extent Extent

Индикатор Extent

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

Индикатор Ultimate Oscillator