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Extent - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
2436
等级:
(16)
已发布:
Extent.mq5 (44.85 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Extent 振荡指标以彩色柱形图的形式显示了移动平均与价格的差异。

它有四个输入参数:


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23118

Simple EA MA plus MACD Simple EA MA plus MACD

简要描述

FT CCI MA FT CCI MA

这个EA交易是基于iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMA (移动平均, MA) 指标的。

Parabolic SAR EA Parabolic SAR EA

这个EA使用了 iSAR (抛物线 SAR) 指标。

Breakeven v3 Breakeven v3

把仓位移动到盈亏平衡点