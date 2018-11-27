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Extent 振荡指标以彩色柱形图的形式显示了移动平均与价格的差异。
它有四个输入参数:
- MA period - 移动平均计算周期数
- MA type - 移动平均的类型
- Simple - 简单移动平均
- Exponential - 指数移动平均
- Smoothed - 平滑的移动平均
- Linear-Weighted - 线性加权移动平均
- Wilder Exponential - Welles Wilder 的指数移动平均
- Sine-Weighted - 正弦加权移动平均
- Triangular - 三角移动平均
- Least Square - 最小二乘法移动平均 (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - Hull 移动平均 (HMA)
- Zero-Lag Exponential - 最小延迟的指数移动平均
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - John Ehler 趋势线
- Moving Median - 移动中值
- Geometric Mean - 基于几何平均方法的移动平均
- Regularized EMA by Chris Satchwell - 基于 Chris Satchwell 的规范化 EMA 方法的移动平均
- Integral of Linear Regression Slope - 线性回归斜率积分 (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - 移动平均 - LSMA 和 ILRS 方法的组合
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - John Ehler 的三角移动平均
- Volume-Weighted - 交易量加权移动平均
- MA applied price - 移动平均计算使用的价格
- Price for comparison - 用于比较的价格
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23118
Simple EA MA plus MACD
简要描述FT CCI MA
这个EA交易是基于iCCI (商品通道指数, CCI) 和 iMA (移动平均, MA) 指标的。
Parabolic SAR EA
这个EA使用了 iSAR (抛物线 SAR) 指标。Breakeven v3
把仓位移动到盈亏平衡点