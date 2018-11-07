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Ultimate_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Ultimate Oscillator основан на трёх моментумах разных периодов - недельном, двух- и трёхнедельном.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- First momentum period - период расчёта первого моментума
- Second momentum period - период расчёта второго моментума
- Third momentum period - период расчёта третьего моментума
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
Расчёт:
UltimateOsc = 100.0 * ((4.0*Avg1) + (2.0*Avg2) + Avg3) / (4+2+1)
где:
Avg1 = SumBP1 / SumTR1
Avg2 = SumBP2 / SumTR2
Avg3 = SumBP3 / SumTR3
SumBP1 - сумма BP за период First momentum period
SumTR1 - сумма TR за период First momentum period
SumBP2 - сумма BP за период Second momentum period
SumTR2 - сумма TR за период Second momentum period
SumBP3 - сумма BP за период Third momentum period
SumTR3 - сумма TR за период Third momentum period
BP = Close - Minimum(Low, PrevClose)
TR = Maximum(High, PrevClose) - Minimum(Low, PrevClose)
Индикатор ExtentIntraday_Intensity_Open_Form
Индикатор Intraday Intensity Open Form
Индикатор OHLC Volume HistogramSpecified_Time_Range_Candles
Индикатор Specified time range candles