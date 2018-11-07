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Индикаторы

Ultimate_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1638
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Ultimate Oscillator основан на трёх моментумах разных периодов - недельном, двух- и трёхнедельном.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • First momentum period - период расчёта первого моментума
  • Second momentum period - период расчёта второго моментума
  • Third momentum period - период расчёта третьего моментума
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности

Расчёт:

UltimateOsc = 100.0 * ((4.0*Avg1) + (2.0*Avg2) + Avg3) / (4+2+1)

где:

Avg1 = SumBP1 / SumTR1
Avg2 = SumBP2 / SumTR2
Avg3 = SumBP3 / SumTR3

SumBP1 - сумма BP за период First momentum period
SumTR1 - сумма TR за период First momentum period

SumBP2 - сумма BP за период Second momentum period
SumTR2 - сумма TR за период Second momentum period

SumBP3 - сумма BP за период Third momentum period
SumTR3 - сумма TR за период Third momentum period

BP = Close - Minimum(Low, PrevClose)
TR = Maximum(High, PrevClose) - Minimum(Low, PrevClose)




Extent Extent

Индикатор Extent

Intraday_Intensity_Open_Form Intraday_Intensity_Open_Form

Индикатор Intraday Intensity Open Form

OHLC_Volume_Histo OHLC_Volume_Histo

Индикатор OHLC Volume Histogram

Specified_Time_Range_Candles Specified_Time_Range_Candles

Индикатор Specified time range candles