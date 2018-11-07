Индикатор-осциллятор Ultimate Oscillator основан на трёх моментумах разных периодов - недельном, двух- и трёхнедельном.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Расчёт:

UltimateOsc = 100.0 * ((4.0*Avg1) + (2.0*Avg2) + Avg3) / (4+2+1)

где:

Avg1 = SumBP1 / SumTR1

Avg2 = SumBP2 / SumTR2

Avg3 = SumBP3 / SumTR3

SumBP1 - сумма BP за период First momentum period

SumTR1 - сумма TR за период First momentum period SumBP2 - сумма BP за период Second momentum period

SumTR2 - сумма TR за период Second momentum period SumBP3 - сумма BP за период Third momentum period

SumTR3 - сумма TR за период Third momentum period