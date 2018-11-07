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OHLC_Volume_Histo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор OHLC Volume Histogram отображает в виде цветной гистограммы разницу двух потоков индикатора объёмов OHLC Volume.
Настраиваемых параметров не имеет.
Расчёт:
Histogram = StreamUP - StreamDN
где:
StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
UP_Coeff = High-Open
DN_Coeff = Close-Low
Volume - тиковый объём
Рис.1. OHLC Volume Histogram
Рис.2. OHLC Volume Histogram + OHLC Volume
Ultimate_Oscillator
Индикатор Ultimate OscillatorExtent
Индикатор Extent
Specified_Time_Range_Candles
Индикатор Specified time range candlesROC_with_Signal_MA
Индикатор ROC with signal Moving Average