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Индикаторы

OHLC_Volume_Histo - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2233
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор OHLC Volume Histogram отображает в виде цветной гистограммы разницу двух потоков индикатора объёмов OHLC Volume.

Настраиваемых параметров не имеет.

Расчёт:

Histogram = StreamUP - StreamDN

где:

StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)

UP_Coeff = High-Open
DN_Coeff = Close-Low

Volume - тиковый объём

Рис.1. OHLC Volume Histogram


Рис.2. OHLC Volume Histogram + OHLC Volume

Ultimate_Oscillator Ultimate_Oscillator

Индикатор Ultimate Oscillator

Extent Extent

Индикатор Extent

Specified_Time_Range_Candles Specified_Time_Range_Candles

Индикатор Specified time range candles

ROC_with_Signal_MA ROC_with_Signal_MA

Индикатор ROC with signal Moving Average