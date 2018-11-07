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Индикаторы

Fibo_Average2 - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор Fibo Average2 - вторая версия индикатора Fibo average. Выводит скользящую среднюю, рассчитанную по ценам баров со смещением от текущего по числам Фибоначчи. Дополнительно выводит вторую скользящую среднюю, рассчитанную по данным первой фибо-МА с использованием лобого из восемнадцати методов расчёта скользящей средней.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Пример расчёта:

если количество значений чисел Фибоначчи FiboCount = 8, то

FiboMA = (Price[i] + Price[i+1] + Price[i+1] + Price[i+2] + Price[i+3] + Price[i+5] + Price[i+8] + Price[i+13]) / FiboCount

MA = MA(FiboMA, Period, Method)

где:

Price = FiboMA applied price



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