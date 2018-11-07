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Fibo_Average2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fibo Average2 - вторая версия индикатора Fibo average. Выводит скользящую среднюю, рассчитанную по ценам баров со смещением от текущего по числам Фибоначчи. Дополнительно выводит вторую скользящую среднюю, рассчитанную по данным первой фибо-МА с использованием лобого из восемнадцати методов расчёта скользящей средней.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MA period - период расчёта сглаживающей МА
- MA method - метод расчёта сглаживающей МА
- Simple - простая скользящая средняя
- Exponential - экспоненциальная скользящая средняя
- Smoothed - сглаженная скользящая средняя
- Linear-Weighted - линейно-взвешенная скользящая средняя
- Wilder Exponential - экспоненциальная скользящая средняя Уэлса Уайлдера
- Sine-Weighted - синусоидально-взвешенная скользящая средняя
- Triangular - треугольная скользящая средняя
- Least Square - скользящая средняя по методу наименьших квадратов (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - скользящая средняя Халла (HMA)
- Zero-Lag Exponential - экспоненциальная скользящая средняя с минимальной задержкой
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - линия тренда Джона Элерса
- Moving Median - скользящая медиана
- Geometric Mean - скользящая средняя по методу среднего геометрического
- Regularized EMA by Chris Satchwell - скользящая средняя по методу Regularized EMA Криса Сэтчвелла
- Integral of Linear Regression Slope - интегральная линейно-регрессионная скользящая средняя (ILRS MA)
- Combination of LSMA and ILRS - скользящая средняя - комбинация методов LSMA и ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - треугольная скользящая средняя Джона Элерса
- Volume-Weighted - объёмно-взвешенная скользящая средняя
- FiboMA applied price - цена расчёта FiboMA
- Fibo count - количество чисел Фибоначчи для расчёта FiboMA
Пример расчёта:
если количество значений чисел Фибоначчи FiboCount = 8, то
FiboMA = (Price[i] + Price[i+1] + Price[i+1] + Price[i+2] + Price[i+3] + Price[i+5] + Price[i+8] + Price[i+13]) / FiboCount
MA = MA(FiboMA, Period, Method)
где:
Price = FiboMA applied price
OHLC_Volume
Индикатор OHLC VolumeROC_with_Signal_MA
Индикатор ROC with signal Moving Average