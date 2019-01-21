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Fibo Average2 是菲波纳奇均值 指标的第二个版本。 它显示移动平均线，从当前柱线依据菲波纳奇级数作为偏移量提取柱线价格。 另外，它还可使用 18 种均值计算方法中的任何一种显示由第条菲波纳奇均值数据计算的第二条移动平均值。
它有三个输入参数:
- MA period - 平均 МА 计算周期
- MA method - 平均МА计算方法
- Simple - 简单均线
- Exponential - 指数均线
- Smoothed - 平滑均线
- Linear-Weighted - 线性加权均线
- Wilder Exponential - Welles Wilder 的指数均线
- Sine-Weighted - 正选加权均线
- Triangular - 三角均线
- Least Square - 最小二乘法均线 (LSMA)
- Hull MA by Alan Hull - Hull 的均线 (HMA)
- Zero-Lag Exponential - 最小延迟均线
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers - John Ehlers 的趋势线
- Moving Median - 中间均线
- Geometric Mean - 几何均值方法均线
- Regularized EMA by Chris Satchwell - 基于 Chris Satchwell 规范 EMA 方法的均线
- Integral of Linear Regression Slope - 线性回归斜率积分（ILRS MA）
- Combination of LSMA and ILRS - LSMA 和 ILRS 方法组合的均线
- Triangular MA generalized by J.Ehlers - John Ehlers 的三角均线
- Volume-Weighted - 成交量加权均线
- FiboMA applied price
- Fibo count - 用于计算 FiboMA 的菲波纳奇级数
计算示例:
如果菲波纳奇级数 (FiboCount) = 8, 则
FiboMA = (Price[i] + Price[i+1] + Price[i+1] + Price[i+2] + Price[i+3] + Price[i+5] + Price[i+8] + Price[i+13]) / FiboCount
MA = MA(FiboMA, Period, Method)
其中:
Price = FiboMA applied price
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23107
WSI
WSI 指标Wilder_ATR
Wilder ATR 指标
TriMAgen
TriMAgen 指标OHLC_Volume
OHLC 成交量指标