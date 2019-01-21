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Fibo_Average2 - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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等级:
(20)
已发布:
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Fibo Average2 是菲波纳奇均值 指标的第二个版本。 它显示移动平均线，从当前柱线依据菲波纳奇级数作为偏移量提取柱线价格。 另外，它还可使用 18 种均值计算方法中的任何一种显示由第条菲波纳奇均值数据计算的第二条移动平均值。

它有三个输入参数:

计算示例:

如果菲波纳奇级数 (FiboCount) = 8, 则

FiboMA = (Price[i] + Price[i+1] + Price[i+1] + Price[i+2] + Price[i+3] + Price[i+5] + Price[i+8] + Price[i+13]) / FiboCount

MA = MA(FiboMA, Period, Method)

其中:

Price = FiboMA applied price



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23107

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