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Индикаторы

CCI_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1929
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Иформационно-сигнальный индикатор CCI Bar. Отображает в отдельном окне цветную диаграмму состояния индикатора CCI относительно его уровней перекупленности/перепроданности (выше/ниже/пересечение вверх/вниз).

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • CCI period - период расчёта CCI
  • Overbought - уровень перекупленности
  • Oversold - уровень перепроданности
  • Buy entry level - уровень входа в Buy
  • Sell entry level - уровень входа в Sell
  • При значении CCI в пределах уровней Overbought/Oversold
    • Если значения CCI растут - ставятся синие сигнальные указатели
    • Если значения CCI падают - ставятся оранжевые сигнальные указатели
  • При значении CCI за пределами уровней Overbought/Oversold - ставятся серые сигнальные указатели
  • При пересечении уровня Buy entry level снизу-вверх, ставится зелёный сигнальный указатель
  • При пересечении уровня Sell entry level сверху-вниз, ставится красный сигнальный указатель


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