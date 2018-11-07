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CCI_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Иформационно-сигнальный индикатор CCI Bar. Отображает в отдельном окне цветную диаграмму состояния индикатора CCI относительно его уровней перекупленности/перепроданности (выше/ниже/пересечение вверх/вниз).
Имеет пять настраиваемых параметров:
- CCI period - период расчёта CCI
- Overbought - уровень перекупленности
- Oversold - уровень перепроданности
- Buy entry level - уровень входа в Buy
- Sell entry level - уровень входа в Sell
- При значении CCI в пределах уровней Overbought/Oversold
- Если значения CCI растут - ставятся синие сигнальные указатели
- Если значения CCI падают - ставятся оранжевые сигнальные указатели
- При значении CCI за пределами уровней Overbought/Oversold - ставятся серые сигнальные указатели
- При пересечении уровня Buy entry level снизу-вверх, ставится зелёный сигнальный указатель
- При пересечении уровня Sell entry level сверху-вниз, ставится красный сигнальный указатель
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