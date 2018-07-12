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Fibo_Average - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fibo average выводит скользящую среднюю, рассчитанную по ценам баров со смещением от текущего по числам Фибоначчи. Дополнительно выводит вторую скользящую среднюю, рассчитанную по данным первой фибо-МА.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- MA period - период расчёта сглаживающей МА
- MA method - метод расчёта сглаживающей МА
- FiboMA applied price - цена расчёта FiboMA
- Fibo count - количество чисел Фибоначчи для расчёта FiboMA
Пример расчёта:
если количество значений чисел Фибоначчи FiboCount = 8, то
FiboMA = (Price[i] + Price[i+1] + Price[i+1] + Price[i+2] + Price[i+3] + Price[i+5] + Price[i+8] + Price[i+13]) / FiboCount
MA = MA(FiboMA, Period, Method)
где:
Price = FiboMA applied price
RSI (var) Jurik smoothed MA
RSI (var), с использованием Jurik MAATR_Volatility
Индикатор ATR Volatility
MA_Oscillator
МА в виде осциллятораLentz_Volatility
Индикатор Lentz Volatility