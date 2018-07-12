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Индикаторы

Fibo_Average - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2093
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор Fibo average выводит скользящую среднюю, рассчитанную по ценам баров со смещением от текущего по числам Фибоначчи. Дополнительно выводит вторую скользящую среднюю, рассчитанную по данным первой фибо-МА.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • MA period - период расчёта сглаживающей МА
  • MA method - метод расчёта сглаживающей МА
  • FiboMA applied price - цена расчёта FiboMA
  • Fibo count - количество чисел Фибоначчи для расчёта FiboMA

Пример расчёта:

если количество значений чисел Фибоначчи FiboCount = 8, то

FiboMA = (Price[i] + Price[i+1] + Price[i+1] + Price[i+2] + Price[i+3] + Price[i+5] + Price[i+8] + Price[i+13]) / FiboCount

MA = MA(FiboMA, Period, Method)

где:

Price = FiboMA applied price

RSI (var) Jurik smoothed MA RSI (var) Jurik smoothed MA

RSI (var), с использованием Jurik MA

ATR_Volatility ATR_Volatility

Индикатор ATR Volatility

MA_Oscillator MA_Oscillator

МА в виде осциллятора

Lentz_Volatility Lentz_Volatility

Индикатор Lentz Volatility