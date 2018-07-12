Индикатор Fibo average выводит скользящую среднюю, рассчитанную по ценам баров со смещением от текущего по числам Фибоначчи. Дополнительно выводит вторую скользящую среднюю, рассчитанную по данным первой фибо-МА.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

MA period - период расчёта сглаживающей МА

- период расчёта сглаживающей МА MA method - метод расчёта сглаживающей МА

- метод расчёта сглаживающей МА FiboMA applied price - цена расчёта FiboMA

- цена расчёта FiboMA Fibo count - количество чисел Фибоначчи для расчёта FiboMA