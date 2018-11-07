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Индикаторы

OHLC_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2180
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор объёмов OHLC Volume разделяет объём на два потока в соответствии с Open/High/Low/Close каждого бара.

Настраиваемых параметров не имеет.

Расчёт:

StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)

где:

UP_Coeff = High-Open
DN_Coeff = Close-Low

Volume - тиковый объём


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