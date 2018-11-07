Индикатор объёмов OHLC Volume разделяет объём на два потока в соответствии с Open/High/Low/Close каждого бара.

Настраиваемых параметров не имеет.

Расчёт: StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)

StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff) где:

UP_Coeff = High-Open

DN_Coeff = Close-Low Volume - тиковый объём





