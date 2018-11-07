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OHLC_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор объёмов OHLC Volume разделяет объём на два потока в соответствии с Open/High/Low/Close каждого бара.
Настраиваемых параметров не имеет.
Расчёт:
StreamUP = Volume * UP_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
StreamDN = Volume * DN_Coeff / (UP_Coeff+DN_Coeff)
где:
UP_Coeff = High-Open
DN_Coeff = Close-Low
Volume - тиковый объём
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