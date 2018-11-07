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Индикаторы

ROC_with_Signal_MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1880
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор ROC with signal Moving Average отображает скорость изменения цены (ROC - Rate of Change) и сигнальную линию - скользящую среднюю, построенную на данных ROC.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • ROC period - период расчёта ROC
  • Signal MA period - период расчёта сигнальной МА
  • Signal MA method - метод расчёта сигнальной МА

Расчёт:

ROC = 100.0 * (Close - CloseP) / CloseP
Signal = MA(ROC, Signal MA period, Signal MA method)

где:

CloseP = цена Close ROC period баров назад

Specified_Time_Range_Candles Specified_Time_Range_Candles

Индикатор Specified time range candles

OHLC_Volume_Histo OHLC_Volume_Histo

Индикатор OHLC Volume Histogram

OHLC_Volume OHLC_Volume

Индикатор OHLC Volume

Fibo_Average2 Fibo_Average2

Индикатор Fibo Average2