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ROC_with_Signal_MA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор ROC with signal Moving Average отображает скорость изменения цены (ROC - Rate of Change) и сигнальную линию - скользящую среднюю, построенную на данных ROC.
Имеет три настраиваемых параметра:
- ROC period - период расчёта ROC
- Signal MA period - период расчёта сигнальной МА
- Signal MA method - метод расчёта сигнальной МА
Расчёт:
ROC = 100.0 * (Close - CloseP) / CloseP
Signal = MA(ROC, Signal MA period, Signal MA method)
где:
CloseP = цена Close ROC period баров назад
Specified_Time_Range_Candles
Индикатор Specified time range candlesOHLC_Volume_Histo
Индикатор OHLC Volume Histogram
OHLC_Volume
Индикатор OHLC VolumeFibo_Average2
Индикатор Fibo Average2