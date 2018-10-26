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18AvgMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Average of 18 Moving Averages выводит среднее значение от 18 разных скользящих средних.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчёта каждой из используемых в расчёте МА
- Applied price - цена расчёта каждой из используемых в расчёте МА
Расчёт:
MA = (MA1 + MA2 + MA3 + ... + MA18) / 18.0
Скользящие средние, используемые в расчёте:
- Simple
- Exponential
- Smoothed
- Linear-Weighted
- Wilder Exponential
- Sine-Weighted
- Triangular
- Least Square
- Hull MA by Alan Hull
- Zero-Lag Exponential
- Instantaneous Trendline by J.Ehlers
- Moving Median
- Geometric Mean
- Regularized EMA by Chris Satchwell
- Integral of Linear Regression Slope
- Combination of LSMA and ILRS
- Triangular MA generalized by J.Ehlers
- Volume-Weighted
Candle_Range_Envelop
Индикатор Candle Range EnvelopMean_Indicator
Индикатор Mean Indicator
Day_Of_Week_Lables
Индикатор Day of weekT3_Price_Overlay
Индикатор T3 Price Overlay