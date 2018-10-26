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Индикаторы

18AvgMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2095
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Average of 18 Moving Averages выводит среднее значение от 18 разных скользящих средних.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчёта каждой из используемых в расчёте МА
  • Applied price - цена расчёта каждой из используемых в расчёте МА
Candle_Range_Envelop Candle_Range_Envelop

Индикатор Candle Range Envelop

Mean_Indicator Mean_Indicator

Индикатор Mean Indicator

Day_Of_Week_Lables Day_Of_Week_Lables

Индикатор Day of week

T3_Price_Overlay T3_Price_Overlay

Индикатор T3 Price Overlay