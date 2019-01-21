代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

18AvgMA - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
3304
等级:
(12)
已发布:
18AvgMA.mq5 (33.22 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

18 种移动平均线的平均值显示 18 条不同移动平均线的平均值。

它有两个输入参数:

  • Period - 每条均线使用的计算周期
  • Applied price - 用于计算每条均线的价格

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22935

TIA TIA

趋势中断平均指标

Stalin_NRTR_HTF Stalin_NRTR_HTF

Stalin_NRTR 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

Pivot_Oscillator Pivot_Oscillator

中轴振荡器

StepMVA StepMVA

带有步幅的移动平均线指标