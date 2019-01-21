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18 种移动平均线的平均值显示 18 条不同移动平均线的平均值。
它有两个输入参数:
- Period - 每条均线使用的计算周期
- Applied price - 用于计算每条均线的价格
计算:
MA = (MA1 + MA2 + MA3 + ... + MA18) / 18.0
计算中使用的移动平均线:
- 简单
- 指数
- 平滑
- 线性加权
- Wilder 指数
- 正弦加权
- 三角
- 最小二乘法
- Alan Hull 的 Hull MA
- 零滞后指数
- J.Ehlers 的瞬时趋势线
- 移动中位数
- 几何平均
- Chris Satchwell 的规范 EMA
- 线性回归斜率的积分
- LSMA 和 ILRS 的组合
- J.Ehlers 推广的三角均线
- 成交量加权
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22935
TIA
趋势中断平均指标Stalin_NRTR_HTF
Stalin_NRTR 指标可以在输入参数里更改指标时间帧
Pivot_Oscillator
中轴振荡器StepMVA
带有步幅的移动平均线指标